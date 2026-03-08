Тегеран окутан черным дымом после ночного удара Израиля 8.03.2026, 14:35

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Над городом идет дождь из нефти и сажи.

После удара по топливным резервуарам Тегеран окутан густым дымом. Ограничена заправка автомобилей.

Жители Тегерана проснулись в воскресенье под густой тьмой после атаки на топливные резервуары. Воздушные силы Израиля нанесли удар накануне вечером, пишет cursorinfo.co.il.

Огонь продолжает гореть в резервуарах и утром. Плотный дым окутал мегаполис с миллионами жителей. Власти Ирана ограничили заправку — теперь каждая машина может получить не более 20 литров вместо прежних 30.

Видео и фотографии, опубликованные оппозиционными группами, показывают мощное затемнение и продолжающееся горение. Иранские пожарные не могли подойти к пламени ночью.

На улицах видны остатки копоти и нефти на тротуарах и стенах зданий. Корреспондент французского агентства AFP отметил: «Идет дождь из нефти и сажи».

Источник в иранских структурах сообщил, что атакованы резервуары, используемые режимом. Он подчеркнул, что давление на власти растет. «Скоро режим не сможет обеспечить граждан основными ресурсами», — добавил источник. В ЦАХАЛе уточнили, что целью ударов были топливные резервуары, использующиеся для военных и террористических нужд.

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