Тегеран окутан черным дымом после ночного удара Израиля
- 8.03.2026, 14:35
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Над городом идет дождь из нефти и сажи.
После удара по топливным резервуарам Тегеран окутан густым дымом. Ограничена заправка автомобилей.
Жители Тегерана проснулись в воскресенье под густой тьмой после атаки на топливные резервуары. Воздушные силы Израиля нанесли удар накануне вечером, пишет cursorinfo.co.il.
Огонь продолжает гореть в резервуарах и утром. Плотный дым окутал мегаполис с миллионами жителей. Власти Ирана ограничили заправку — теперь каждая машина может получить не более 20 литров вместо прежних 30.
Видео и фотографии, опубликованные оппозиционными группами, показывают мощное затемнение и продолжающееся горение. Иранские пожарные не могли подойти к пламени ночью.
На улицах видны остатки копоти и нефти на тротуарах и стенах зданий. Корреспондент французского агентства AFP отметил: «Идет дождь из нефти и сажи».
Источник в иранских структурах сообщил, что атакованы резервуары, используемые режимом. Он подчеркнул, что давление на власти растет. «Скоро режим не сможет обеспечить граждан основными ресурсами», — добавил источник. В ЦАХАЛе уточнили, что целью ударов были топливные резервуары, использующиеся для военных и террористических нужд.