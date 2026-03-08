Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Ирану 8.03.2026, 14:55

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Страна может открыть США доступ к своим базам.

Саудовская Аравия передала Ирану предупреждение о возможных жестких мерах в случае новых атак на свою территорию. В частности, Эр-Рияд может предоставить США доступ к саудовским военным базам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным агентства, соответствующий сигнал прозвучал во время разговора министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Саудовская сторона подчеркнула, что поддерживает дипломатическое урегулирование и до сих пор не позволяла использовать свое воздушное пространство или территорию для ударов по Ирану.

В то же время Эр-Рияд предупредил, что в случае новых атак, в частности по критической инфраструктуре, королевство может перейти к зеркальным действиям.

Противоречивые сигналы из Ирана

Reuters отмечает, что с иранской стороны звучат противоречивые заявления. Президент Ирана ранее извинился перед соседями за эскалацию и заявил о готовности прекратить атаки при отсутствии «провокаций». В то же время иранское военное командование заявляет, что американские и израильские объекты в регионе остаются приоритетными целями.

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