ВВС: Иран избрал нового правителя

ВВС: Иран избрал нового правителя5
- 8.03.2026, 15:33
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Но его имя пока не разглашается.
Высокопоставленный иранский чиновник Ахмад Аламолхода сообщил государственным СМИ страны, что был избран новый лидер. Его избрание прошло после заседания Ассамблеи экспертов, пишет ВВС.
Имя нового лидера пока неизвестно. Публичного объявления решения Ассамблеи ждут от главы ее Секретариата Хоссейни Бушехри.
Предыдущий лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, был убит в результате израильского удара в прошлую субботу, 28 февраля.