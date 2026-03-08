«Белавиа» открыла продажу билетов на рейсы из Дубая

«Белавиа» открыла продажу билетов на рейсы из Дубая7
- 8.03.2026, 16:27
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Сколько стоят?
На фоне масштабного военного конфликта в районе Персидского залива национальный авиаперевозчик «Белавиа» объявил об открытии продажи билетов на рейсы из Дубая в Минск на 9—11 марта.
Эти борта являются частью сложной логистической операции по эвакуации белорусских граждан, оказавшихся в ловушке из-за прекращения обычного авиасообщения в регионе. Авиакомпания позволяет пассажирам, у которых уже есть билеты на более поздние даты, бесплатно перенести свой вылет на ближайшие дни, чтобы как можно скорее покинуть опасную зону.
Купить билеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж, у агентов. Стоимость билета — от 2900 рублей в эконом-классе и от 4600 в бизнес-классе.