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«Белавиа» открыла продажу билетов на рейсы из Дубая

7
  • 8.03.2026, 16:27
  • 4,540
«Белавиа» открыла продажу билетов на рейсы из Дубая

Сколько стоят?

На фоне масштабного военного конфликта в районе Персидского залива национальный авиаперевозчик «Белавиа» объявил об открытии продажи билетов на рейсы из Дубая в Минск на 9—11 марта.

Эти борта являются частью сложной логистической операции по эвакуации белорусских граждан, оказавшихся в ловушке из-за прекращения обычного авиасообщения в регионе. Авиакомпания позволяет пассажирам, у которых уже есть билеты на более поздние даты, бесплатно перенести свой вылет на ближайшие дни, чтобы как можно скорее покинуть опасную зону.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж, у агентов. Стоимость билета — от 2900 рублей в эконом-классе и от 4600 в бизнес-классе.

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