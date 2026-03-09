закрыть
14 июня 2026, воскресенье, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп раскритиковал переводчицу, работавшую с ним на встрече с Путиным

14
  • 9.03.2026, 12:59
  • 9,338
Трамп раскритиковал переводчицу, работавшую с ним на встрече с Путиным
Дональд Трамп

Она якобы сокращала слова президента США.

Президент США Дональд Трамп в субботу на саммите «Щит Америки» во Флориде раскритиковал работу переводчицы на встрече «с очень влиятельным человеком из другой части мира». Он не уточнил, с кем конкретно встречался, но практически сразу упомянул Владимира Путина, заметило «Агентство».

Обращаясь к лидерам 12 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Трамп посвятил несколько минут проблемам перевода. Президент США заявил, что не собирается учить их «чертов язык» и что ему «достаточно хорошего переводчика».

Далее он рассказал о встрече с «очень влиятельным человеком из другой части мира».

«Я разговаривал с очень влиятельным человеком из другой части мира, и хотя я не знаю языка, я понял, что переводчик работает плохо. Когда ты произносишь длинную, плавную, красивую фразу, а переводчик — в этом случае это была женщина — передает ее примерно за четверть того времени, [которое было потрачено в оригинале], я думаю: ну да, может, их язык и более эффективный, но не настолько же», — рассказал Трамп.

Из-за переводчика, по словам Трампа, может складываться ощущение, что встреча прошла хорошо. «Был ли я хорош, когда говорил сегодня с Путиным? Был ли я хорош, когда говорил с президентской администрацией?» — объяснил Трамп.

Президент США добавил, что «был даже случай, когда переводчица не согласилась с тем, что мы говорили, и просто изменила перевод». «Что, ее теперь считать министром иностранных дел?» — спросил Трамп.

Трамп в должности президента США встречался с Путиным семь раз. Первая встреча состоялась на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге в июле 2017 года. На фото с переговоров рядом с Путиным сидит старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков. Рядом с Трампом место также занимает переводчик-мужчина.

В следующий раз Трамп и Путин пообщались в кулуарах саммита АТЭС в ноябре 2017 года.

В июле 2018-го Трамп и Путин встретились в Финляндии. Во время саммита прошла закрытая встреча президентов, на которой, кроме Трампа, от США присутствовала только переводчица Госдепартамента Марина Гросс.

В ноябре 2018-го Путин и Трамп общались друг с другом во Франции, на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президенты «обменялись в Париже парой слов». Присутствовали ли при разговоре переводчики, неизвестно.

В декабре 2018 года президенты пообщались в кулуарах саммита G-20 в Буэнос-Айресе. По словам Путина, общение происходило «на ногах».

В июне 2019 года Путин и Трамп встретились на полях саммита G-20 в Осаке. На фото с саммита левую руку от Трампа место занимает Гросс. Рядом с Путиным на фото видно переводчицу МИД России Дарью Боярскую. Позднее бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм писала, что во время встречи занимавшая тогда пост заместителя помощника президента США по нацбезопасности Фиона Хилл наклонилась к ней и спросила, «заметила ли я переводчицу Путина». «Затем она сказала, что подозревает: эту женщину Путин выбрал специально, чтобы отвлечь нашего президента», — писала Гришэм.

Единственная встреча с Путиным с начала второго президентского срока Трампа состоялась в августе прошлого года на Аляске. На опубликованных Кремлем фото саммита рядом с президентом США видно переводчика Евгения Сокола, который неоднократно попадал на кадры мероприятий с участием Трампа. Путина сопровождал Садыков.

В январе Сокол прилетал с переговорщиками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на встречу с Путиным в Москву. Этому предшествовал скандал с участием в переговорах с Путиным в качестве переводчицы Уиткоффа второго секретаря лингвистического департамента МИД России Натальи Кошкиной, которая ранее работала в российской миссии при НАТО и появлялась на фотографиях вместе с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и Путиным.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный