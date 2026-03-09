Трамп раскритиковал переводчицу, работавшую с ним на встрече с Путиным 14 9.03.2026, 12:59

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Дональд Трамп

Она якобы сокращала слова президента США.

Президент США Дональд Трамп в субботу на саммите «Щит Америки» во Флориде раскритиковал работу переводчицы на встрече «с очень влиятельным человеком из другой части мира». Он не уточнил, с кем конкретно встречался, но практически сразу упомянул Владимира Путина, заметило «Агентство».

Обращаясь к лидерам 12 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Трамп посвятил несколько минут проблемам перевода. Президент США заявил, что не собирается учить их «чертов язык» и что ему «достаточно хорошего переводчика».

Далее он рассказал о встрече с «очень влиятельным человеком из другой части мира».

«Я разговаривал с очень влиятельным человеком из другой части мира, и хотя я не знаю языка, я понял, что переводчик работает плохо. Когда ты произносишь длинную, плавную, красивую фразу, а переводчик — в этом случае это была женщина — передает ее примерно за четверть того времени, [которое было потрачено в оригинале], я думаю: ну да, может, их язык и более эффективный, но не настолько же», — рассказал Трамп.

Из-за переводчика, по словам Трампа, может складываться ощущение, что встреча прошла хорошо. «Был ли я хорош, когда говорил сегодня с Путиным? Был ли я хорош, когда говорил с президентской администрацией?» — объяснил Трамп.

Президент США добавил, что «был даже случай, когда переводчица не согласилась с тем, что мы говорили, и просто изменила перевод». «Что, ее теперь считать министром иностранных дел?» — спросил Трамп.

Трамп в должности президента США встречался с Путиным семь раз. Первая встреча состоялась на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге в июле 2017 года. На фото с переговоров рядом с Путиным сидит старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков. Рядом с Трампом место также занимает переводчик-мужчина.

В следующий раз Трамп и Путин пообщались в кулуарах саммита АТЭС в ноябре 2017 года.

В июле 2018-го Трамп и Путин встретились в Финляндии. Во время саммита прошла закрытая встреча президентов, на которой, кроме Трампа, от США присутствовала только переводчица Госдепартамента Марина Гросс.

В ноябре 2018-го Путин и Трамп общались друг с другом во Франции, на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президенты «обменялись в Париже парой слов». Присутствовали ли при разговоре переводчики, неизвестно.

В декабре 2018 года президенты пообщались в кулуарах саммита G-20 в Буэнос-Айресе. По словам Путина, общение происходило «на ногах».

В июне 2019 года Путин и Трамп встретились на полях саммита G-20 в Осаке. На фото с саммита левую руку от Трампа место занимает Гросс. Рядом с Путиным на фото видно переводчицу МИД России Дарью Боярскую. Позднее бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм писала, что во время встречи занимавшая тогда пост заместителя помощника президента США по нацбезопасности Фиона Хилл наклонилась к ней и спросила, «заметила ли я переводчицу Путина». «Затем она сказала, что подозревает: эту женщину Путин выбрал специально, чтобы отвлечь нашего президента», — писала Гришэм.

Единственная встреча с Путиным с начала второго президентского срока Трампа состоялась в августе прошлого года на Аляске. На опубликованных Кремлем фото саммита рядом с президентом США видно переводчика Евгения Сокола, который неоднократно попадал на кадры мероприятий с участием Трампа. Путина сопровождал Садыков.

В январе Сокол прилетал с переговорщиками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на встречу с Путиным в Москву. Этому предшествовал скандал с участием в переговорах с Путиным в качестве переводчицы Уиткоффа второго секретаря лингвистического департамента МИД России Натальи Кошкиной, которая ранее работала в российской миссии при НАТО и появлялась на фотографиях вместе с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и Путиным.

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