Сын Хаменеи не появляется на публике 9.03.2026, 13:43

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Моджтаба Хаменеи

Иранское телевидение подтвердило, что он ранен.

Иранское государственное телевидение раскрыло новые подробности о состоянии нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. Как сообщалось в эфире, он получил ранение во время нынешнего конфликта, который в иранских СМИ называют «войной Рамадана».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В одном из репортажей, посвященных его вступлению в должность, ведущие зачитали сообщения зрителей и сторонников, где нового лидера называли «джанбазом». В иранской традиции этим словом обозначают человека, получившего ранения в борьбе с врагом. При этом государственное телевидение не привело никаких подробностей о том, где именно и при каких обстоятельствах сын Хаменеи был ранен.

Как отмечают иранские СМИ, с начала войны он до сих пор не появлялся на публике. Его состояние и место пребывания остаются неизвестными, а официальные сообщения ограничиваются лишь краткими заявлениями.

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