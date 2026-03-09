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Танкер с саудовской нефтью прорвал блокаду Ормузского пролива

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  • 9.03.2026, 13:50
  • 16,426
Танкер с саудовской нефтью прорвал блокаду Ормузского пролива

Перевозчики снова начинают пользоваться стратегически важным маршрутом.

Через Ормузский пролив впервые за несколько дней прошел крупный нефтяной танкер, несмотря на напряженную обстановку в регионе. Судно Shenlong, находящееся под управлением греческой компании, перевозит около одного миллиона баррелей саудовской нефти, сообщает Bloomberg. По данным агентства, во время прохода через пролив танкер временно отключал транспондер и снова начал передавать сигнал только у побережья Индии, сообщает BILD.

Проход судна рассматривается как первый признак того, что отдельные перевозчики снова начинают пользоваться стратегически важным маршрутом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. При этом большинство судоходных компаний по-прежнему избегают Ормузского пролива из-за риска эскалации конфликта в регионе.

Ормузский пролив считается одной из ключевых точек мировой энергетики: через него ежедневно проходит значительная доля морских поставок нефти из стран Персидского залива. Любые перебои в судоходстве в этом районе обычно сразу отражаются на мировых ценах на энергоносители.

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