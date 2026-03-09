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Война опустошает российские деревни

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  • 9.03.2026, 14:12
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Война опустошает российские деревни
иллюстративное фото

В сельском хозяйстве некому работать.

В отдаленных сельских районах России война против Украины все заметнее влияет на повседневную жизнь. Жители деревни Керчомья в Республике Коми говорят, что за последние годы население заметно сократилось, многие мужчины отправились на фронт, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

В деревне, где проживает чуть более 700 человек, по словам главы поселения Ольги Булышевой, на войну уехали 56 мужчин — примерно треть всех жителей трудоспособного возраста. По ее данным, по меньшей мере 12 из них погибли, еще несколько считаются пропавшими без вести.

Местные жители отмечают, что из-за этого в деревне стало трудно находить работников. Керчомья традиционно жила за счет небольших фермерских хозяйств и нескольких бюджетных рабочих мест. Теперь, по словам жителей, не хватает людей для работы на фермах, в почтовом отделении и на небольшой хлебопекарне.

«Если в таком месте исчезают один-два работника, это сразу ощущается», — говорит местный житель Владимир, чей племянник подписал контракт и отправился на фронт.

Война затронула и семьи. Жительница деревни Татьяна Попова рассказала, что потеряла на войне двух сыновей — одного в 2023 году, второго год спустя. Другая жительница, Нина Ладигина, говорит, что ее сын числится пропавшим без вести.

Несмотря на потери, многие жители публично поддерживают официальную позицию Путина и говорят о «защите страны». В школе деревни установлены памятные таблички погибшим выпускникам, а местные жители собирают гуманитарную помощь для военных.

По данным исследований Русской службы Би‑би‑си и издания Медиазона, две трети подтвержденных потерь российской армии приходятся на небольшие города и сельские населенные пункты. Аналитики отмечают, что именно в бедных регионах военная служба часто становится одним из немногих способов заработать.

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