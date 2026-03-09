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Марко Рубио: Мир станет более безопасным и лучшим, когда миссия в Иране будет выполнена

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  • 9.03.2026, 17:44
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Марко Рубио: Мир станет более безопасным и лучшим, когда миссия в Иране будет выполнена

Важно понимать, почему величайшая армия в истории мира участвует в этой операции.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов об Иране, передает АРА.

«Цели этой миссии ясны, и важно продолжать напоминать американскому народу, почему величайшая армия в истории мира участвует в этой операции, - сказал он. – Она нужна, чтобы уничтожить способность этого режима запускать ракеты, уничтожив их ракеты и пусковые установки, уничтожить заводы, которые производят эти ракеты, и уничтожить их военно-морские силы».

Мир станет более безопасным и лучшим местом, когда эта миссия будет выполнена, сказал Марко Рубио.

«Когда речь идет о захвате заложников, в мире не было худшего преступника, чем клерикальный режим в Тегеране. Они являются худшими преступниками в мире в сфере терроризма и захвата заложников», - заявил он.

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