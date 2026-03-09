Франция направит военные корабли, чтобы разблокировать Ормузский пролив 3 9.03.2026, 17:54

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Париж привлечет восемь фрегатов, два десантных корабля и авианосец.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и его партнеры готовят «сугубо оборонительную» миссию для восстановления судоходства в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала атак США и Израиля. Об этом он сказал во время визита на Кипр, сообщает Le Figaro.

По словам Макрона, эту миссию должны подготовить «совместно с европейскими и неевропейскими государствами, чтобы обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров для постепенного восстановления Ормузского пролива».

Французский президент также выразил свою поддержку странам Персидского залива, по которым Иран наносил удары.

«Эта мобилизация наших военно-морских сил является беспрецедентной. Она, конечно, происходит также с привлечением наших воздушных и сухопутных сил в регионе. Цель Франции — способствовать деэскалации, безопасности наших граждан, безопасности наших партнеров, а также свободе навигации и морской безопасности», — добавил Макрон.

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