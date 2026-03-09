The Washington Post: Китай готовится к ядерной войне 3 9.03.2026, 18:14

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Журналисты указали на тревожный сигнал.

Как пишет старший научный сотрудник по вопросам стратегического сдерживания в Центре национальной безопасности им. Эллисона при Фонде «Наследие» Роберт Питерс в своем материале для The Washington Post, Китай проводил испытания ядерного оружия за несколько лет до поручения Трампа правительству США. Более того, Пекин, вероятно, создает ядерный арсенал не для сдерживания, а для ведения ядерной войны.

Питерс отметил, что Китай продолжает отрицать проведение каких-либо ядерных испытаний и даже призывает США отказаться от своего плана. Тем не менее, всего спустя несколько дней после октябрьского заявления Трампа председатель Сенатского комитета по разведке заявил, что у ЦРУ есть сведения о том, что Россия, и Китай провели испытания сверхкритического ядерного оружия.

Уже 6 февраля заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно во время выступления в Женеве рассказал, что Китай провел испытания ядерных взрывных устройств с заявленной мощностью в сотни килотонн. Он поделился, что Пекин пытался скрыть испытания, использовав метод «декуплинга» - способ снижения эффективности сейсмического мониторинга.

Также Питерс напомнил, что 17 февраля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йео предоставил более конкретные подробности испытания ядерного оружия Китаем, которое, по его словам, состоялось 22 июня 2020 года.

«Вероятный взрыв произошел в непосредственной близости от ядерного полигона Лоп-Нур. Испытание было сверхкритическим. Оно привело к выбросу энергии, что довольно очевидно из сейсмических графиков», - рассказывал Йео.

Кроме того, 17 февраля исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заявил, что 22 июня 2020 года Международная система мониторинга Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) зафиксировала два очень небольших сейсмических события с интервалом в 12 секунд.

Питерс подчеркнул, что эти выводы совпадают с заявлениями правительства США о том, что Китай проводит тайные испытания ядерного оружия очень малой мощности, чтобы другие страны не узнали об этом. Также он отметил, что Пекин до сих пор не пригласил международных наблюдателей на полигон Лоп-Нур для оценки обоснованности американских утверждений.

Питерс отметил, что Китай является самой быстрорастущей ядерной державой в мире. Более того, Пекин отказывается участвовать в каких-либо значимых дискуссиях по вопросам стратегической стабильности. Он считает, что Китай может готовиться к ядерной войне.

Эксперт резюмировал, что технические данные указывают на то, что Китай действительно провел тайное испытание ядерного оружия очень низкой мощности, но лжет об этом. В связи с этим США и их союзники должны быть очень обеспокоены намерениями Пекина.

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