Кая Каллас: Иранский режим стремительно слабеет 9.03.2026, 18:37

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Реальные военные возможности Тегеране остаются ограниченными.

Евросоюз планирует запустить дипломатическую инициативу для поставки украинских средств перехвата беспилотников в страны Ближнего Востока на фоне войны в Иране. Учитывая, что РФ может помогать Ирану наносить удары по американским базам, уникальный опыт Украины в перехвате «Шахедов» можно использовать для противостояния атакам, заявила топ-дипломат ЕС Кая Каллас, согласно сообщению «Радио Свобода».

На ежегодной конференции послов блока 9 марта Каллас отметила, что Брюссель внимательно следит за действиями Кремля и Тегерана. Кая Каллас считает такую коалицию ожидаемой и опасной, ведь Россия передает иранскому режиму разведывательные данные. Сам Иран активно атакует дронами страны Персидского залива.

«В ответ на потребность в перехватчиках дронов мы готовим новую инициативу – стать своеобразным «посредником», который объединит промышленные возможности Украины с военными потребностями стран Ближнего Востока», – отметила Каллас.

ЕС планирует объединить украинские производственные мощности с финансовыми и оборонными запросами арабских государств. Дипломат убеждена в том, что иранский режим стремительно слабеет. Несмотря на агрессивную риторику Тегерана, его реальные военные возможности остаются ограниченными, но мирное население региона продолжает страдать от атак, отметила Каллас.

«Именно поэтому ЕС продолжает призывать все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданских и соблюдать международное право», – заявила представительница Евросоюза.

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