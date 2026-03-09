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Трамп: Новый лидер Ирана не продержится долго

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  • 9.03.2026, 18:42
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Трамп: Новый лидер Ирана не продержится долго

Президент США резко высказался о назначении Моджтабы Хаменеи.

Назначение Моджтабы Хаменеи, второго сына убитого в ходе ударов США и Израиля Али Хаменеи, новым верховным лидером Ирана вызвало резкую реакцию президента США Дональда Трампа. По его мнению, кандидатура Моджтабы «неприемлема» и продолжает жесткую политику прежнего лидера, игнорируя интересы США, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп заявил, что новый лидер должен «принести гармонию и мир в Иран», подчеркнув, что Моджтаба Хаменеи — «легковес» и не способен на реформы, подобные действиям наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Президент США также выразил недовольство тем, что США не были вовлечены в процесс выбора преемника, добавив, что это может привести к необходимости «возвращаться в Иран снова и снова».

Ранее Трамп говорил TIME и Fox News, что кандидатура Моджтабы противоречит интересам США и что новый лидер «не продержится долго», если не получит одобрения Вашингтона. Он заявил, что хочет убедиться в правильно выборе руководителя, чтобы избежать повторного вмешательства США в будущем.

Тем временем иранские власти выразили полную преданность новому лидеру. Министр иностранных дел Аббас Арагчи подчеркнул, что Иран будет защищать свои национальные интересы и цели исламской революции, а оборонный совет заявил: «Мы будем подчиняться главнокомандующему до последней капли нашей».

Эксперты считают, что назначение Моджтабы Хаменеи делает возможность смягчения курса Ирана практически невозможной, особенно после личных потерь, что усилило его желание отомстить и продолжать жесткую линию режима.

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