Трамп: Новый лидер Ирана не продержится долго 12 9.03.2026, 18:42

4,666

Президент США резко высказался о назначении Моджтабы Хаменеи.

Назначение Моджтабы Хаменеи, второго сына убитого в ходе ударов США и Израиля Али Хаменеи, новым верховным лидером Ирана вызвало резкую реакцию президента США Дональда Трампа. По его мнению, кандидатура Моджтабы «неприемлема» и продолжает жесткую политику прежнего лидера, игнорируя интересы США, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп заявил, что новый лидер должен «принести гармонию и мир в Иран», подчеркнув, что Моджтаба Хаменеи — «легковес» и не способен на реформы, подобные действиям наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Президент США также выразил недовольство тем, что США не были вовлечены в процесс выбора преемника, добавив, что это может привести к необходимости «возвращаться в Иран снова и снова».

Ранее Трамп говорил TIME и Fox News, что кандидатура Моджтабы противоречит интересам США и что новый лидер «не продержится долго», если не получит одобрения Вашингтона. Он заявил, что хочет убедиться в правильно выборе руководителя, чтобы избежать повторного вмешательства США в будущем.

Тем временем иранские власти выразили полную преданность новому лидеру. Министр иностранных дел Аббас Арагчи подчеркнул, что Иран будет защищать свои национальные интересы и цели исламской революции, а оборонный совет заявил: «Мы будем подчиняться главнокомандующему до последней капли нашей».

Эксперты считают, что назначение Моджтабы Хаменеи делает возможность смягчения курса Ирана практически невозможной, особенно после личных потерь, что усилило его желание отомстить и продолжать жесткую линию режима.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com