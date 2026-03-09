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Названа страна, в которой больше всего миллиардеров

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  • 9.03.2026, 19:46
  • 12,390
Названа страна, в которой больше всего миллиардеров

И это не США.

Китай впервые обошел США по числу долларовых миллиардеров, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга Hurun Global Rich List 2026.

Если верить составителям топа, в Китае насчитывается около 1,1 тыс. миллиардеров. В США – примерно 1 тыс. Третье место заняла Индия с 308 сверхбогатыми жителями.

Всего же в мире на 2026-й насчитывается 4020 миллиардеров – и это рекордный показатель. За год их стало на 578 больше.

Впервые в рейтинг за год попали 726 новых участников, из них 31 – из Китая. Получается, в среднем в мире появлялось около двух новых миллиардеров ежедневно.

Глобальный топ-3 рейтинга возглавляет глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние оценивается примерно в $792 млрд.

На втором месте основатель Amazon Джефф Безос с активами около $300 млрд. Замыкает тройку сооснователь Google Ларри Пейдж – примерно $271 млрд.

Исследователи отмечают: главный источник новых миллиардеров в последние годы – сектор искусственного интеллекта.

А главные центры притяжения сверхбогатых людей – крупные финансовые и технологические мегаполисы, среди которых лидирует Нью-Йорк.

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