Названа страна, в которой больше всего миллиардеров

Названа страна, в которой больше всего миллиардеров13
- 9.03.2026, 19:46
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И это не США.
Китай впервые обошел США по числу долларовых миллиардеров, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга Hurun Global Rich List 2026.
Если верить составителям топа, в Китае насчитывается около 1,1 тыс. миллиардеров. В США – примерно 1 тыс. Третье место заняла Индия с 308 сверхбогатыми жителями.
Всего же в мире на 2026-й насчитывается 4020 миллиардеров – и это рекордный показатель. За год их стало на 578 больше.
Впервые в рейтинг за год попали 726 новых участников, из них 31 – из Китая. Получается, в среднем в мире появлялось около двух новых миллиардеров ежедневно.
Глобальный топ-3 рейтинга возглавляет глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние оценивается примерно в $792 млрд.
На втором месте основатель Amazon Джефф Безос с активами около $300 млрд. Замыкает тройку сооснователь Google Ларри Пейдж – примерно $271 млрд.
Исследователи отмечают: главный источник новых миллиардеров в последние годы – сектор искусственного интеллекта.
А главные центры притяжения сверхбогатых людей – крупные финансовые и технологические мегаполисы, среди которых лидирует Нью-Йорк.