Лукашенко поздравил с избранием нового верховного лидера Ирана
- 9.03.2026, 19:53
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Диктатор пожелал Моджтабе Хаменеи «здоровья, мудрости и успехов в его миссии».
Александр Лукашенко 9 марта «от имени соотечественников и себя лично» поздравил Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана, которую ранее занимал его покойный отец.
В поздравлении говорится, что «Иран по праву занимает особое место в истории и цивилизационном наследии человечества», а «верность иранского народа традициям, стойкость перед любыми испытаниями и стремление к самостоятельному развитию вызывают искреннее уважение и признание».
«Вы возглавили страну в исключительно сложный момент. Несмотря на это, уверен, что под вашим руководством Иран продолжит идти путем отстаивания независимости, обеспечения стабильного роста, сохранения духовного наследия и укрепления своей роли на международной арене. Это станет наилучшей данью памяти вашим родителям, родным и близким, а также всем иранцам, которые сейчас отдают жизни ради обороны Отечества», — заявил Лукашенко.
Он заверил, что в Минске «высоко ценят отношения партнерства с Тегераном и придают большое значение дальнейшему расширению контактов на всех уровнях», пожелал Моджтабе Хаменеи «здоровья, мудрости и успехов в его миссии», а народу Ирана — «мира, мужества и единства».