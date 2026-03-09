Лукашенко поздравил с избранием нового верховного лидера Ирана 9.03.2026, 19:53

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Моджтаба Хаменеи

Диктатор пожелал Моджтабе Хаменеи «здоровья, мудрости и успехов в его миссии».

Александр Лукашенко 9 марта «от имени соотечественников и себя лично» поздравил Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана, которую ранее занимал его покойный отец.

В поздравлении говорится, что «Иран по праву занимает особое место в истории и цивилизационном наследии человечества», а «верность иранского народа традициям, стойкость перед любыми испытаниями и стремление к самостоятельному развитию вызывают искреннее уважение и признание».

«Вы возглавили страну в исключительно сложный момент. Несмотря на это, уверен, что под вашим руководством Иран продолжит идти путем отстаивания независимости, обеспечения стабильного роста, сохранения духовного наследия и укрепления своей роли на международной арене. Это станет наилучшей данью памяти вашим родителям, родным и близким, а также всем иранцам, которые сейчас отдают жизни ради обороны Отечества», — заявил Лукашенко.

Он заверил, что в Минске «высоко ценят отношения партнерства с Тегераном и придают большое значение дальнейшему расширению контактов на всех уровнях», пожелал Моджтабе Хаменеи «здоровья, мудрости и успехов в его миссии», а народу Ирана — «мира, мужества и единства».

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