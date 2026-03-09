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Reuters: Трамп изучает меры по сдерживанию цен на нефть

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  • 9.03.2026, 20:13
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Reuters: Трамп изучает меры по сдерживанию цен на нефть

В Белом доме заявили, что США обладают «сильным планом» по стабилизации энергорынков.

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен изучить ряд вариантов действий, направленных на снижение мировых цен на нефть, которые резко выросли на фоне военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Администрация президента США обеспокоена, что скачок котировок выше $100 за баррель негативно скажется на американском бизнесе и потребителях в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. На них республиканцы рассчитывают сохранить контроль над Конгрессом.

Среди обсуждаемых мер:

совместный выпуск нефти из стратегических резервов странами G7;

ограничение экспорта из США;

вмешательство в рынки нефтяных фьючерсов;

отмена некоторых федеральных налогов и временное снятие ограничений закона Джонса, требующего перевозить топливо внутри страны только на судах под американским флагом.

В Белом доме заявили, что Трамп и его команда обладают «сильным планом» по стабилизации энергорынков. Представитель администрации подчеркнул, что все разумные варианты будут рассмотрены, а координация с профильными ведомствами ведется постоянно.

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