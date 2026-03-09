Иран атаковал крупнейший НПЗ Бахрейна 9.03.2026, 20:46

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Компания объявила форс-мажор.

Иранский дрон-камикадзе Shahed поразил нефтеперерабатывающий завод Bapco Energies на острове Ситра к югу от столицы Бахрейна Манамы. Государственная нефтяная компания королевства объявила форс-мажор на весь объем нефтяных поставок, об этом сообщило бахрейнское агентство BNA.

Видео с места событий, верифицированные CNN, зафиксировали огромный столб черного дыма над промышленной зоной Аль-Маамер и открытый огонь на территории объекта. По данным Reuters, очевидцы с острова наблюдали дым, окруживший весь комплекс. Министерство внутренних дел Бахрейна позже сообщило, что пожар локализован, жертв нет.

По данным Министерства здравоохранения Бахрейна, при сопутствующей дроновой атаке на жилой район Ситры ранены 32 человека, включая детей, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

Компания Bapco Energies в официальном заявлении указала, что «деятельность группы затронута продолжающимся региональным конфликтом на Ближнем Востоке и недавней атакой на нефтеперерабатывающий комплекс». Форс-мажор – юридический механизм, освобождающий компанию от контрактных обязательств по поставкам в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. При этом Bapco заверила, что внутренний спрос в Бахрейне будет обеспечен за счет резервных мощностей.

Атакованный завод – единственный нефтеперерабатывающий комплекс Бахрейна, мощностью около 380 тыс баррелей в сутки. Это уже уже второй удар по заводу с начала войны – 5 марта иранская баллистическая ракета поразила один из блоков предприятия, однако тогда пожар был быстро потушен, а производство продолжилось, говорится в сообщении.

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