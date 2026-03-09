Вслед за пакистанцами Лукашенко позвал в Беларусь узбеков 46 9.03.2026, 21:02

16,070

Об этом диктатор заявил послу Узбекистана.

Во время встречи с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым Александр Лукашенко заявил, что Беларусь полностью открыта для приема трудолюбивых граждан Узбекистана.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси уже живет много узбеков, которые готовы работать, поэтому власти рады приглашать их целыми семьями. Он отметил, что рост населения в Беларуси значительно меньше, чем в Узбекистане, поэтому трудолюбивые иностранные рабочие приветствуются.

Также Лукашенко заверил, что белорусские власти строго контролируют прием иностранных рабочих, чтобы люди точно знали, на какую работу их приглашают. Белорусы при этом якобы обеспечивают все необходимые условия для их детей — от детских садов и школ до высшего образования, наравне с белорусами, россиянами, украинцами и другими.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси есть широкие возможности для жизни и работы, а Минск готов развивать сотрудничество с Ташкентом, учитывая историческую помощь Узбекистана белорусам во время эвакуации в годы войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com