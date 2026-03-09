Вслед за пакистанцами Лукашенко позвал в Беларусь узбеков

Вслед за пакистанцами Лукашенко позвал в Беларусь узбеков46
- 9.03.2026, 21:02
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Об этом диктатор заявил послу Узбекистана.
Во время встречи с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым Александр Лукашенко заявил, что Беларусь полностью открыта для приема трудолюбивых граждан Узбекистана.
Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси уже живет много узбеков, которые готовы работать, поэтому власти рады приглашать их целыми семьями. Он отметил, что рост населения в Беларуси значительно меньше, чем в Узбекистане, поэтому трудолюбивые иностранные рабочие приветствуются.
Также Лукашенко заверил, что белорусские власти строго контролируют прием иностранных рабочих, чтобы люди точно знали, на какую работу их приглашают. Белорусы при этом якобы обеспечивают все необходимые условия для их детей — от детских садов и школ до высшего образования, наравне с белорусами, россиянами, украинцами и другими.
Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси есть широкие возможности для жизни и работы, а Минск готов развивать сотрудничество с Ташкентом, учитывая историческую помощь Узбекистана белорусам во время эвакуации в годы войны.