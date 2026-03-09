Американские спецслужбы зафиксировали сигнал «спящим агентам» Ирана 4 9.03.2026, 21:12

10,802

Закодированное сообщение было перехвачено после убийства Али Хаменеи.

Иран, предположительно, отправил зашифрованные сообщения «тайных получателей», которое может быть триггером для «спящих ячеек» за пределами страны. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на правительственное предупреждение.

«Хотя точное содержание этих передач в настоящее время определить невозможно, внезапное появление новой станции с характеристиками международной ретрансляции требует повышенной осведомленности о ситуации», — говорится в сообщении. ABC пишет, что спецслужбы США перехватили передачу, «вероятно, иранского происхождения» вскоре после смерти верховного лидера страны Али Хаменеи.

Сообщение было закодировано и предназначалось для секретных получателей, имеющих ключи шифрования. ABC утверждает, что сообщения такого рода предназначались для передачи инструкций «тайным оперативникам или спящим ячейкам» без использования Интернета или сотовых сетей за пределами страны.

В предупреждении американского правительства говорится, что «никакой оперативной угрозы, связанной с конкретным местом» нет, однако правоохранительные органы усилят мониторинг за подозрительной радиочастотной активность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com