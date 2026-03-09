Новый лидер Ирана владеет элитной недвижимостью в Европе 12 9.03.2026, 21:30

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Расследование.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи контролирует обширную сеть зарубежных активов, включая элитную недвижимость в Европе и Великобритании. Об этом говорится в расследовании Bloomberg, которое агентство опубликовало 26 января и обновило 9 марта в связи с избранием Хаменеи.

По данным источников и документов, 56-летний сын предыдущего верховного аятоллы Али Хаменеи связан с инвестиционной сетью стоимостью сотни миллионов долларов. В нее входят, в частности, недвижимость на улице Бишопс-авеню в Лондоне – так называемой улице миллиардеров, а также отели и другие объекты недвижимости в Европе и на Ближнем Востоке.

По данным издания Daily Mail, из окон лондонских апартаментов на шестом и седьмом этажах здания на Palace Green стоимостью более £50 млн, связанных с Хаменеи, открывается прямой вид на территорию израильского посольства. Эксперты по безопасности считают, что такая близость – менее 50 м – теоретически могла бы позволить вести наблюдение за сотрудниками и посетителями дипмиссии.

Две квартиры рядом с посольством и еще 11 квартир на Бишопс-авеню в Лондоне в совокупности оцениваются примерно в £200 млн.

Журналисты Bloomberg установили, что активы оформлены не напрямую на Хаменеи, а на бизнесмена Али Ансари и ряд офшорных компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях. Среди них – структуры на острове Мэн и в странах Персидского залива.

По данным источников, средства для инвестиций поступали в том числе от операций, связанных с продажей иранской нефти через сложную сеть посредников и компаний. Это позволяло выводить капитал за рубеж, несмотря на санкции, введенные против Хаменеи США в 2019 году.

Активы включают элитные дома в престижных районах Лондона, виллу в одном из элитных районов Дубая, а также пятизвездочные отели во Франкфурте и на испанском острове Майорка. Часть объектов, по данным расследования, уже попала под ограничения после введения санкций против Ансари.

Эксперты отмечают, что сеть активов демонстрирует, как представители иранской элиты смогли вывести значительные средства за границу, несмотря на одну из самых жестких санкционных систем в мире. При этом официальная пропаганда в Иране традиционно представляет руководство страны как ведущих аскетичный и скромный образ жизни.

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