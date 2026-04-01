1 апреля 2026, среда, 0:39
Google позволит менять адрес Gmail

  • 1.04.2026, 1:33
Cделать это можно будет только три раза.

Компания Google внедрила функцию, на которую ждали годами: пользователи могут менять свой адрес в Gmail без необходимости создавать новый аккаунт и терять данные, сообщает Android Authority.

Речь идет именно об изменении имени пользователя — части адреса перед «@gmail.com».

Чтобы изменить адрес, нужно зайти в настройки аккаунта Google, открыть раздел «Личная информация», далее «Электронная почта» и выбрать опцию изменения адреса. После этого система предложит создать новое имя.

При этом старый адрес не удаляют — он автоматически становится альтернативным. Пользователь и дальше сможет получать письма, отправленные на старую почту, а также использовать ее для входа в аккаунт при необходимости.

Однако есть ограничения. Новый адрес можно создавать только раз в 12 месяцев, а всего доступно не более трех изменений (то есть максимум четыре адреса на один аккаунт). Если пользователь вернется к предыдущему имени, новое изменение можно будет сделать только через 30 дней.

Пока что Google официально подтвердила полноценный запуск только в США, но постепенное расширение функции на другие регионы выглядит вполне вероятным.

Рваная тряпка для Лукашенко
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
Новый сигнал от США
Реальность гораздо сложнее
