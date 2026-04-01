ВСУ нанесли удары по укрытию с российскими оккупантами 1.04.2026, 3:57

Видео.

На Лиманском направлении противник пытался найти безопасное место для сосредоточения своих сил и наращивания присутствия у линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, любые перемещения вражеских войск тщательно отслеживали операторы FPV-дронов 66-й ОМБр имени князя Мстислава Хороброго.

Обнаруженный противник был поражен бойцами 3-го механизированного батальона Fireflies.

Укрытие было уничтожено вместе с живой силой ВС РФ внутри.

«Укрытие стало ловушкой для противника! Превратили руины в братскую могилу», - добавляют бойцы в подписи к видео.

