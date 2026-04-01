Мобильные операторы вводят изменения для клиентов 1.04.2026, 5:51

У мобильных операторов появились изменения для клиентов по роумингу. «Зеркало» рассказывает подробности.

Компания А1 с 25 марта запустила новые роуминг-пакеты для интернета объемом 10 ГБ на 30 дней. «„Роуминг ТОП 10 ГБ“ — разовый пакет на 30 дней. Оптимальное решение для отпуска или разовой командировки с полным контролем расходов», — уточняет оператор.

Предложение действует в сетях приоритетных партнеров А1 в 14 странах: России, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Турции, ОАЭ, Австрии, Болгарии, Македонии, Сербии, Словении и Хорватии.

Оператор Life обновил роуминг‑пакет «2 ГБ в популярных странах». «Теперь в пакете 2 ГБ вместо 1,5. Трафика точно хватит на все самое нужное: построить маршруты на картах, поделиться фото в соцсетях или позвонить родным в мессенджерах», — уточняет компания.

Также оператор Life включил новые страны, в которых можно подключать эту услугу. «К списку добавились Вьетнам, Израиль, Таиланд и Кыргызстан. Плюс один оператор в Узбекистане. К уже работающим сетям присоединился Mobiuz. Пакет действует 15 суток и стоит 19,9 рубля», — уточняет Life.

