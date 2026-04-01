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Ситуация накаляется: Трамп отправляет еще один авианосец на Ближний Восток

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  • 1.04.2026, 7:59
  • 8,594
Ситуация накаляется: Трамп отправляет еще один авианосец на Ближний Восток

«Джордж Буш» присоединится к другим американским авианосным ударным группам.

Представитель Пентагона сообщил, что авианосец USS George HW Bush вместе с кораблями сопровождения направился на Ближний Восток, где должен присоединиться к другим американским авианосным ударным группам для усиления военного присутствия в регионе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отправка авианосца

Авианосец класса «Немиц» USS George HW Bush 31 марта покинул военно-морскую базу Норфолк в штате Вирджиния.

По информации военных, переход в регион займет несколько недель, после чего судно присоединится к действующим авианосным группам США.

Действующие силы США в регионе

На данный момент авианосец USS Abraham Lincoln выполняет задачи в Аравийском море, а USS Gerald R. Ford находится на ремонте в порту Хорватии.

Помимо авианосцев, США увеличивают свое присутствие другими военными силами: недавно в акваторию у Ирана вошли десантные корабли вместе с 31-м экспедиционным подразделением морской пехоты.

Переброска дополнительных войск

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о переброске элементов 82-го воздушно-десантного полка на Ближний Восток.

Кроме того, рассматривается возможность развертывания до 10 тысяч военнослужащих для усиления группировки и повышения готовности к возможным военным операциям в регионе.

Увеличение американского военного присутствия направлено на поддержку союзников и обеспечение безопасности в условиях нарастающей напряженности.

Авианосцы, десантные силы и переброска дополнительных войск демонстрируют готовность США оперативно реагировать на потенциальные угрозы и сохранять контроль над ключевыми морскими и воздушными маршрутами.

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