Представлен новый Volkswagen Atlas 6 1.04.2026, 10:38

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Фото: Volkswagen

Большой кроссовер кардинально изменился и стал мощнее.

Накануне автошоу в Нью-Йорке показали новый Volkswagen Atlas. Большой кроссовер кардинально изменился снаружи и внутри.

Семейный кроссовер Volkswagen Atlas второго поколения выйдет на рынок с лета или осени. О новой модели рассказали на сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Volkswagen Atlas мало чем отличается от китайского собрата Teramont, который дебютировал в прошлом году. Дизайн кроссовера стал более граненым и футуристическим — с подсветкой решетки радиатора, выдвижными дверными ручками и пиксельными фонарями. К тому же, авто больше своего предшественника.

Фото: Volkswagen

Габариты Volkswagen Atlas 2027:

— длина — 5158 мм;

— ширина — 1991 мм;

— высота — 1788 мм;

— колесная база — 2980 мм.

Фото: Volkswagen

Более крупные размеры сделали кроссовер Volkswagen Atlas более просторным. Как и раньше, доступны версии на 6 и 7 мест.

Компоновка водительского места выдержана в духе Volkswagen Tiguan. Селектор КПП перенесли на рулевую колонку, установили похожий цифровой щиток приборов и большой (12,9 или 15 дюймов) тачскрин. Передние кресла разделены высокой консолью, на которой установили многофункциональный джойстик.

Фото: Volkswagen

Теперь в базовой версии в отделке использовали дерево, а подсветка может менять цвет. Начальную комплектацию также пополнили электропривод двери багажника и беспроводная зарядка смартфонов. Более дорогие версии получили отделку кожей Nappa, мощную акустику Harman Kardon, вентиляцию и массаж сидений.

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Atlas 2027 сохранил 2,0-литровый турбомотор, однако его мощность выросла до 282 л. с. Кроссовер может буксировать 2,2-тонный прицеп. В отличие от близнеца VW Teramont, глобальная модель комплектуется 8-ступенчатым автоматом и доступна только с полным приводом.

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