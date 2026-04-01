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В Мали FPV-дроны повстанцев разгромили лагерь «Африканского корпуса» РФ

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  • 1.04.2026, 11:10
  • 7,220
В Мали FPV-дроны повстанцев разгромили лагерь «Африканского корпуса» РФ

Против российских наемников провели тайную операцию.

В Мали повстанцы-туареги атаковали лагерь наемников «Африканского корпуса» Российской Федерации, рассказала пресс-служба Фронта освобождения Азавада. На видео с места событий фигурируют FPV-дроны, которые незаметно прокрались в лагерь. Перед этим повстанцы рассказали, как россияне разрушили инфраструктурный объект посреди пустыни. Что произошло с российскими боевиками в Мали, на расстоянии 5 тысяч километров от РФ?

Днем 30 марта состоялась тайная операция против правительственных войск и «их союзников», говорится в сообщении пресс-службы повстанцев Азавада в соцсети X. При этом портале Tanakra уточнили, что речь идет о наемниках «Африканского корпуса» РФ, который воюет с туарегами в Мали. Удар произошел возле населенного пункта Анефи в регионе Кидаль. После атаки над лагерем поднялся столб дыма. При этом уверяют, что удар нанесли не только дронами, но и ракетами. В сети появились кадры попадания по россиянам. Видим, что видео транслируется FPV-дроном, который врезается в выбранную цель, без проблем проникнув в лагерь.

Фронт освобождения Азавада — повстанцы, действующие против правительственных сил на севере Мали. Пресс-служба напомнила, что в марте состоялось семь атак на лагеря «Африканского корпуса», который действовал совместно с малийской армией. В аккаунте X Фронта публикуют информацию о деятельности российских наемников. Одно из последних преступлений, как уверяют повстанцы, — это уничтожение колодца в одном из пустынных районов страны.

Между тем милитарный портал Defense Blog предоставил дополнительные детали попадания FPV-дрона по лагерю россиян. Выяснилось, что после удара начались вторичные взрывы, поскольку сдетонировал взорванный склад боеприпасов. Также уточняется, что в атаке могли использовать три FPV. Журналисты написали, что повстанцы воюют с хорошо вооруженным «Африканским корпусом», который для ведения боевых действий использует бронетехнику (например, БМП-3) и вертолеты (Ми-8).

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