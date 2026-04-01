Элитный спецназ Лукашенко усиливают и сближают с «Вагнером» 17 1.04.2026, 12:54

8,744

Что происходит в подразделении МВД в минском Уручье.

Войсковая часть 3214 в Минске считается одной из ключевых в системе внутренних войск Беларуси — здесь концентрируются ресурсы, подготовка и новые подходы к службе. В последние годы подразделение оказалось в центре внимания не только из-за своей роли внутри страны, но и из-за контактов с ЧВК «Вагнер». Данные о закупках показывают особый статус элитного подразделения, пишет Deutsche Welle.

Витрина внутренних войск

Войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Беларуси — одно из самых известных и подготовленных подразделений специального назначения в стране. Она расположена в Минске, в районе Уручье. В состав части входят три батальона специального назначения, разведывательная рота, рота обеспечения спецопераций, рота почетного караула и батальон обеспечения. Подразделение выполняет широкий круг задач: участвует в охране общественного порядка, противодействует незаконным вооруженным формированиям, привлекается к антитеррористическим операциям, а также используется для подавления протестов и задержания оппонентов режима Александра Лукашенко.

На базе части регулярно проходят учебные сборы, в том числе для молодежи. Здесь действует военно-патриотический клуб «Рысь», где подростков обучают базовым военным навыкам. При этом сама часть считается показательной для внутренних войск — именно здесь во многом демонстрируют уровень подготовки и обеспеченности.

Как бойцы сблизились с «вагнеровцами»

С 2023 года в/ч 3214 оказалась в центре внимания из-за контактов с российской ЧВК «Вагнер». После ухода из Украины ее инструкторы начали проводить занятия как с военнослужащими, так и с воспитанниками клуба «Рысь». Эти визиты сопровождались и символическими жестами: у флагштока части замечали флаг ЧВК «Вагнер», а командующий внутренними войсками и замминистра внутренних дел Николай Карпенков появлялся с неуставным шевроном, стилизованным под символику этой структуры.

Сам Карпенков открыто говорил о сотрудничестве с «вагнеровцами». По его словам, речь идет не просто о занятиях, а о боевом слаживании — совместной отработке действий, при которой подразделения должны быть готовы действовать вместе с первых этапов учений. Он подчеркивал, что бойцы ЧВК обладают «уникальным опытом», который передается беларусским силовикам, и называл их героями. По официальным данным, за последний год во внутренних войсках были созданы пять новых подразделений и два отряда добровольцев, прошедших подготовку при участии инструкторов ЧВК «Вагнер».

Необычные закупки для спецназа

На этом фоне выделяются государственные закупки для части 3214. За последний год для бойцов закупили значительные объемы продуктов, которые не входят в обычный армейский рацион: 400 килограммов эклеров, почти две тонны тортов, 2,5 тонны мармелада и зефира, свыше двух тонн глазированных сырков, сотни килограммов печенья и фруктов, две тонны орехов, почти 150 тысяч литров сока. Ни одна другая часть не размещала подобных заявок.

Руководство части вкладывается и в профессиональную подготовку. Для бойцов оплачивают специализированные курсы — от подводного плавания для водолазов до промышленного альпинизма и профайлинга, где изучают методы психологического наблюдения и анализа поведения.

Обращает на себя внимание и состав библиотеки части — он нетипичен для военного подразделения. Помимо стандартной правовой литературы, здесь есть книги по психологии и саморазвитию. В частности, в библиотеке присутствует работа «Сказать жизни «Да!» Виктора Франкла о выживании в концлагере, а также издания «Лекарство от нервов», «Управление гневом», «Победи депрессию прежде, чем она победит тебя», «Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения», «Свобода от тревоги», «Завтра точно брошу» (о зависимостях). Есть и книги по коммуникации и психологическому воздействию, например, «Боевое НЛП. Техники и модели скрытых манипуляций и защита от них», «Гений общения. Как им стать?».

В в/ч 3214 также представлена художественная литература — фантастика Сапковского и Толкина, современные романы «Помоги мне умереть», «Благие знамения» и «Шантарам».

Как Карпенков помогает своим бойцам

Источники DW среди бывших силовиков отмечают, что часть 3214 всегда находилась на особом положении, но после прихода в руководство МВД Карпенкова ее роль и ресурсы заметно выросли. По их словам, он умеет добиваться дополнительных возможностей для своих подразделений и объяснять руководству, почему именно они должны получать приоритет. «Карпенков умеет продвигать интересы своих и выбить для них особые условия», — говорит один из собеседников.

Другой источник отмечает, что при Карпенкове улучшились материальные условия службы: во внутренних войсках в целом увеличилось количество контрактников, расширилось жилищное обеспечение на льготных условиях. «В прошлом году для них сдали два дома», — указал он. Сам Карпенков в интервью государственному телевидению также говорил о развитии инфраструктуры: по его словам, в части создают комфортные условия службы, чтобы военнослужащие могли восстанавливаться, а казармы должны соответствовать уровню «казармы будущего».

По данным источников, с 2021 года во внутренних войсках произошли заметные изменения, именно тогда курировать их поставили Николая Карпенкова. Усилен упор на подразделения специального назначения, которые ориентированы в том числе на подавление протестов — они составляют около 35% от общего состава. Одновременно увеличивается доля контрактников: около 20% личного состава — офицеры, 60% — прапорщики и военнослужащие по контракту, еще 20% — срочная служба. При этом примерно 60% срочников после службы подписывают контракт. Также идет активное перевооружение, а с 2025 года особое внимание уделяется беспилотникам, которые во внутренних войсках начали собирать самостоятельно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com