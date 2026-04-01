Российский Ан-26 упал в Крыму сразу после взлета 4 1.04.2026, 13:12

7,238

Эксперт раскрыл возможные причины катастрофы.

Военно-транспортный самолет Ан-26, который разбился во временно оккупированном Крыму, вероятно вылетал с военного аэродрома Бельбек вблизи Севастополя и потерпел катастрофу сразу после взлета. На борту находились 29 человек, и сейчас обстоятельства трагедии остаются неустановленными.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Радио NV. Он отметил, что катастрофа произошла в районе Бельбекской долины — местности, которую крымчане хорошо знают как пригород Севастополя. По предварительным оценкам, самолет Ан-26 мог разбиться практически сразу после взлета с одноименного военного аэродрома, однако для установления точных причин требуется время.

«Что же касается разрушения Ан-26, то это произошло неподалеку Бельбекской долины. Крымчане хорошо знают, что это фактически пригород Севастополя. А уж, скорее всего, тот самый Ан-26 шел на взлет с аэродрома Бельбек. Узнаем чуть позже детали. Думаю, что обычно нужен определенный промежуток времени, чтобы узнать больше деталей об этой катастрофе», — отметил он.

По словам эксперта, на борту находились 29 человек — шесть членов экипажа и 23 пассажира. Он отметил, что в военной авиации не перевозят случайных людей, следовательно все пассажиры, скорее всего, были военнослужащими или лицами, привлеченными к выполнению соответствующих задач.

Кроме того, Селезнев подчеркнул, что подобные инциденты могут быть следствием интенсивной эксплуатации авиационной техники российской армией. По его словам, активное использование авиационного компонента постепенно истощает ресурс самолетов и увеличивает риск аварий.

«Это очень важно, потому что враг, когда активно применяет авиационную компоненту, должен понимать, что происходит исчерпание ресурсного потенциала этой авиационной техники. И довольно часто она просто падает», — пояснил эксперт.

Также он прокомментировал другие потери российской авиации, в частности ситуацию с истребителем-бомбардировщиком Су-34. По его словам, официальной информации о причинах его потери пока нет, однако он не исключает, что к этому могли быть причастны Силы обороны Украины.

«Я бы поспорил относительно непричастности украинских сил обороны к уничтожению вражеского бомбардировщика Су-34. Там, кстати, россияне потеряли не только тот самолет, но и пилота, который им управлял», — отметил Селезнев.

Эксперт также обратил внимание на удары по военному аэродрому «Ханская» вблизи Майкопа, которые, по его словам, были настолько мощными, что их последствия фиксировали спутниковые системы. Он отметил, что такие удары являются частью системной и методической работы украинских Сил обороны.

«Системная и методическая работа украинских сил обороны, направленная на разрушение боевого потенциала российской армии, продолжается. Это составляющая планомерной деятельности, которая имеет целью донести врагу, что он не сможет силой оружия изменить ситуацию на поле боя», — подчеркнул он.

По словам Селезнева, Россия в значительной степени полагается именно на авиационный компонент в войне против Украины. В частности, в ежедневных сводках Генерального штаба ВСУ регулярно фиксируется применение управляемых авиационных бомб (КАБов), которые представляют серьезную угрозу для украинских позиций.

«Враг полагается на авиационную компоненту достаточно серьезно. Среди цифр, которые мы ежедневно видим в сводках Генштаба, есть информация о применении врагом управляемых авиационных бомб, носителями которых являются те же фронтовые бомбардировщики Су-34. А значит, чем больше таких самолетов мы уничтожим, тем меньше КАБов будет прилетать на головы наших защитников», — подчеркнул эксперт.

В то же время он акцентировал, что удары по военным объектам в глубине территории РФ, включая аэродромы, нефтебазы и предприятия химической промышленности, имеют комплексный эффект. Речь идет не только об уничтожении техники или инфраструктуры, но и о подрыве экономических возможностей России обеспечивать войну ресурсами.

По его словам, последние события, включая пожары на объектах нефтеперерабатывающей инфраструктуры, свидетельствуют о том, что такие удары являются регулярными и имеют накопительный эффект. В некоторых случаях масштабы пожаров настолько значительны, что их сложно локализовать из-за высоких температур и одновременного воспламенения нескольких резервуаров.

Кроме того, эксперт обратил внимание на эффективность украинских ударов по логистике противника, в частности уничтожение автомобильной техники и использование беспилотников для поражения целей на глубине до 80-100 километров от линии фронта. Это, по его словам, затрудняет поставки ресурсов для российских подразделений и непосредственно влияет на их боеспособность.

«Таким образом мы постепенно, системно и планомерно выносим логистику переднего края и ближней фронтовой зоны противника. Отсутствие транспорта, который уничтожается ударами дронов, приводит к задержкам в поставках ресурсов, необходимых для ведения боевых действий», — подытожил Селезнев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com