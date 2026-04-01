Трамп заявил, что думает о выходе США из НАТО 30 1.04.2026, 15:02

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Дональд Трамп

Американский президент раскритиковал союзников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьёз рассматривает возможность выхода страны из НАТО. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph, опубликованном 1 апреля.

По его словам, союзники по альянсу не поддержали США и Израиль в конфликте с Иран. Говоря о возможном пересмотре членства, Трамп подчеркнул: «О да, я сказал бы, что это не подлежит обсуждению».

Он также резко раскритиковал организацию, добавив: «НАТО меня никогда не впечатляла. Я всегда знал, что это бумажный тигр». Такого же мнения, по словам президента США, придерживается Путин.

Как отмечается, страны альянса отказались участвовать в операции по восстановлению судоходства в Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти. На фоне блокады выросли цены на энергоносители и усилились риски глобального экономического спада.

Трамп также выразил недовольство отсутствием поддержки со стороны партнёров, подчеркнув, что, по его мнению, такие действия должны происходить автоматически. Он добавил, что участие в операции могла бы принять и Украина, однако этого не произошло.

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