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Правительство РФ пустило «под нож» расходы на строительство и ремонт дорог

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  • 1.04.2026, 18:38
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Правительство РФ пустило «под нож» расходы на строительство и ремонт дорог

Из-за дефицита бюджета.

Правительство России приняло решение сократить финансирование мероприятий «по осуществлению дорожной деятельности», в рамках которого оплачиваются строительство и ремонт федеральных трасс по всей стране.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина, траты на ремонт и содержание федеральной сети в этом году будут урезаны на 11 млрд рублей, до 432 млрд рублей, а в следующем — на 20 млрд рублей, до 511 млрд.

Вложения в дорожную инфраструктуру «ДНР», «ЛНР» и других аннексированных регионов Украины сократятся с 103,5 до 95 млрд рублей. Общее финансирование плана дорожных работ на ближайшие 6 лет, в рамках которого планировали отстроить и реконструировать более 2 тысяч км федеральных трасс, уменьшится на 100 млрд рублей, до 9,1 трлн.

В результате недофинансирование дорожных работ по сравнению с утвержденными правительством нормативами составит 1,85 трнл рублей, указывает «Коммерсант». Одновременно более чем на 20 млрд рублей уменьшится бюджет госкорпорации «Автодор», под управлением которой находится более 18 тыс км федеральных автотрасс: он составит 188,8 млрд рублей вместо изначально запланированных 209,5 млрд. Резервный фонд «Автодора» при этом уменьшится более чем вдвое — с 850 до 390 млрд рублей.

Сокращения связаны с ограничениями бюджета, отмечает научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. По итогам прошлого года федеральная казна получила 5,625 трлн рублей дефицита — в 5 раз больше изначального плана. В начале 2026 года «дыра» в бюджете увеличилась еще в 1,5 раза в годовом выражении — до 3,449 трлн рублей за январь–февраль.

Из-за падения нефтегазовых доходов правительство рассматривало возможность 10-процентного секвестра невоенных и незащищенных статей. Однако решило отказаться от этих планов из-за войны в Иране, которая привела к резкому росту цен на нефть. По итогам года бюджет может получить 3-4 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов, оценивает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Впрочем, внеплановые сырьевые поступления Кремль, вероятнее всего, направит в оборонный бюджет, рассказывали ранее источники Bloomberg.

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