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Bloomberg: SpaceX подала заявку на крупнейшее IPO в истории

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  • 1.04.2026, 19:12
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Bloomberg: SpaceX подала заявку на крупнейшее IPO в истории

Компания Илона Маска планирует привлечь $75 млрд.

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска конфиденциально подала заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, компания планирует привлечь $75 млрд при общей оценке ее капитализации в $1,75 трлн. Таким образом, размещение акций станет крупнейшим в истории, значительно превосходящим нынешний рекорд — IPO нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году, когда было привлечено $29 млрд.

СМИ пишут о планах SpaceX провести IPO с конца прошлого года. Bloomberg тогда сообщало, что компания планирует привлечь $30 млрд. Также медиа писали, что размещение планируется провести в июне, приурочив его к дню рождения Илона Маска и параду планет. По данным Bloomberg, в нынешней заявке срок проведения тот же.

Источники также сообщают, что SpaceX обратилась за помощью при подготовке размещения в такие банки, как Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Ранее Reuters писало, что компания привлекла к этой работе в общей сложности 21 банк.

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