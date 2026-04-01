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Трамп первым из президентов США лично явился на заседание Верховного суда

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  • 1.04.2026, 19:44
  • 8,036
Трамп первым из президентов США лично явился на заседание Верховного суда

Президент США пришел на рассмотрение судом его указа.

Дональд Трамп прибыл на заседание Верховного суда, пишет CNN. Тем самым он стал первым в истории действующим президентом США, который лично явился в Верховный суд.

Трамп пришел на рассмотрение судом его указа, ограничивавшего предоставление гражданства США по праву рождения. Указ был одним из первых, подписанных президентом США в январе 2025 года. Он лишал права на получение американского гражданства, в частности, детей тех матерей, кто находился в стране нелегально или по туристической визе. После этого несколько десятков штатов подали иски, считая указ нарушающим 14-ю поправку к американской Конституции. Она провозглашает гражданами США «всех лиц, рожденных или натурализованных в США».

Верховный суд рассматривает конституционность указа с мая прошлого года. Решение по делу должно быть вынесено в июне.

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