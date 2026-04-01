Трамп первым из президентов США лично явился на заседание Верховного суда 7 1.04.2026, 19:44

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Президент США пришел на рассмотрение судом его указа.

Дональд Трамп прибыл на заседание Верховного суда, пишет CNN. Тем самым он стал первым в истории действующим президентом США, который лично явился в Верховный суд.

Трамп пришел на рассмотрение судом его указа, ограничивавшего предоставление гражданства США по праву рождения. Указ был одним из первых, подписанных президентом США в январе 2025 года. Он лишал права на получение американского гражданства, в частности, детей тех матерей, кто находился в стране нелегально или по туристической визе. После этого несколько десятков штатов подали иски, считая указ нарушающим 14-ю поправку к американской Конституции. Она провозглашает гражданами США «всех лиц, рожденных или натурализованных в США».

Верховный суд рассматривает конституционность указа с мая прошлого года. Решение по делу должно быть вынесено в июне.

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