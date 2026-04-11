В российском госмессенджере Max нашли сотни уязвимостей 13 11.04.2026, 14:49

5,404

Они позволяют читать переписки.

Участники программы поиска «брешей» в IT-системах Bug Bounty выявили 213 уязвимостей в подконтрольном российским властям госмессенджере Маx, пишет «Коммерсант» со ссылкой на технического директора Positive Technologies по развитию госсектора Алексея Батюка. «Практика показала, что этот метод довольно-таки эффективен, потому что белые хакеры и киберисследователи заинтересованы искать уязвимость и получать за это деньги… В настоящий момент киберисследователи сдали 213 репортов об уязвимостях в этом мессенджере [Max]», — сообщил он на международной выставке «Связь-2026».

Чаще всего, по словам одного из «белых» хакеров, в госмессенджере встречается уязвимость IDOR — класс ошибок, при котором доступ к чужим данным получают через подмену идентификаторов в запросах к серверу. Как следует из слов собеседника, знакомого с проверками защищенности Max, такой механизм может открывать дорогу к чужим сообщениям, чатам и пользовательским файлам. На странице Bug Bounty на Standoff365 среди самых «дорогих» сценариев указаны «доступ к приватным сообщениям конкретного пользователя», «доступ ко всему пользовательскому контенту Max» и серверные уязвимости с утечкой защищенных персональных данных, включая случаи, связанные с IDOR.

Также на платформе отмечается, что проверка уязвимостей сервисов работает с 1 июля 2025 года, а к 10 апреля 2026-го было принято 288 отчетов об уязвимостях отчетов из поданных 459. Белым хакерам за работу было выплачено почти 22 млн рублей (при средней выплате в 349 тыс. рублей). Госмессенджер представлен и на двух других платформах — Bi.Zone и «Киберполигон», на которых суммарно выплатили около 1,5 млн рублей.

В Max со своей стороны заявили, что попытки представить сам факт обнаружения уязвимостей как «сенсацию» и признак незащищенности искажает смысл Bug Bounty, потому что цель таких программ — как раз в контролируемом поиске и оперативном устранении потенциальных рисков. Все данные пользователей Max надежно защищены, утверждают в пресс-службе мессенджера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com