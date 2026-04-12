Дуров заявил о новом «антицензурном» обновлении Telegram 7 12.04.2026, 4:00

12,314

Специально для россиян.

Мессенджер Telegram, который пытаются заблокировать в России, получил специальное обновление - обновленный протокол защиты от цензуры. Теоретически это позволяет использовать мессенджер там, где его блокируют.

Об этом сообщает основатель мессенджера Павел Дуров.

- Пользователям в России рекомендуется обновить свои приложения, чтобы оставаться на связи, несмотря на запрет, - сказано в его сообщении.

Также Дуров посоветовал россиянам установить сразу несколько VPN-сервисов и прокси-серверов. По его словам, стоит помочь друзьям и родственникам сделать то же самое. Дуров при этом советует избегать использования российских приложений, если на устройстве включен VPN - приложения рапортуют об этом властям, работу программы на устройстве могут заблокировать.

- Я рад видеть, что большинство людей уже это делают. Благодаря этому «цифровому сопротивлению» использование Telegram в России оставалось стабильным в течение последней недели, несмотря на полный запрет, - добавил он.

Отметим, несмотря на заявление Дурова об обновлении, многие россияне все равно жалуются, что не могут использовать Telegram. Причина довольно проста - российский режим прибегнул к массовой блокировке именно прокси-серверов. Также российские приложения действительно сообщают об использовании на устройствах VPN-сервисов - "самыми агрессивными" в этом плане, пишут российские каналы, стали приложения росбанков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com