Илон Маск запускает свой мессенджер XChat 2 12.04.2026, 17:37

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Новый сервис должен составить конкуренцию Telegram и WhatsApp.

В AppStore появилась страница мессенджера XChat — отдельного приложения для обмена сообщениями от социальной сети X (бывший Twitter) Илона Маска. Релиз намечен на 17 апреля, пишет Engadget.

Приложение позиционируют как конкурента Telegram, WhatsApp и Signal — но пока оно вызывает скепсис у экспертов.

XChat — это полноценное самостоятельное приложение, где пользователи, которым нужна только переписка, смогут общаться, не открывая основную ленту соцсети. Пока приложение доступно только для предзаказа на iPhone и iPad — о сроках выхода версии для Android ничего не известно.

Разработчики обещают сквозное шифрование — содержимое переписки якобы не сможет прочитать даже сама X. Предусмотрены исчезающие сообщения, которые автоматически удаляются через пять минут, а также возможность блокировать скриншоты в чатах с конфиденциальной информацией. Можно будет совершать аудио- и видеозвонки без необходимости делиться номером телефона. Групповые чаты вмещают до 481 участника. Отправленные сообщения можно будет редактировать и удалять для всех участников беседы.

В описании на AppStore особо подчеркивается, что в приложении не будет никакой рекламы и никакого отслеживания пользователей. По словам самого Маска, его целью было сделать «наименее небезопасный» мессенджер — не идеальный, но лучший из возможных.

При этом у специалистов по безопасности уже появились замечания. Карточка конфиденциальности Apple в AppStore, обратило внимание издание TechTimes, показывает, что XChat может собирать и привязывать к личности пользователя данные о местоположении, контактную информацию, пользовательский контент, историю поиска и идентификаторы — что расходится с обещаниями о полной приватности.

Криптографы также отмечают, что архитектура безопасности XChat пока недостаточно прозрачна по сравнению с тем же Signal. Кроме того, для использования XChat необходим аккаунт в X, а значит, платформа теоретически сохраняет доступ к метаданным на уровне учетной записи.

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