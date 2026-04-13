Китай и Иран используют мировую экономику против США 1 13.04.2026, 2:11

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Давление через сырьевые ресурсы и энергорынки усиливается.

За год США дважды потерпели поражение из-за способности противника использовать контролировать главные артерии мировой экономики в качестве оружия. Сначала Китай использовал свое лидерство в сфере редкоземельных минералов, чтобы добиться перемирия в торговой войне президента Дональда Трампа, а затем Иран перекрыл Ормузский пролив, взяв в заложники мировые энергетические рынки и добившись перемирия.

Газета The Washington Post пишет, что когда-то Вашингтон обладал почти монопольным правом на ведение экономической войны, наказывая непокорные страны запретом на использование доллара или доступом к передовым технологиям. Но по мере того, как вера в глобальную экономическую интеграцию рушилась, страны все чаще стали рассматривать торговые связи как потенциальные точки давления. В ответ на это США, Китай и Европа предпринимают шаги по укреплению экономической обороны, инвестируя в свое производство товаров первой необходимости.

Однако США с трудом приспосабливаются к меняющейся обстановке. На протяжении обоих своих сроков в Белом доме Трамп активно применял финансовые санкции, нанося удары по странам, отдельным лицам и компаниям. Однако администрация оказалась застигнута врасплох, когда другие страны стали использовать свои экономические преимущества в качестве оружия.

«Оказывается, не все ключевые точки находятся под контролем США. Мы живем в мире, где США просто не могут больше безнаказанно делать то, что, как они думали, им сойдет с рук», – сказал соавтор книги «Подпольная империя», посвященной экономической войне, Генри Фаррелл.

10 апреля Трамп скептически отозвался о способности Ирана удерживать коммерческие рычаги давления, преуменьшая масштабы глобального экономического хаоса, который он вызвал. Однако даже после того, как было заключено хрупкое перемирие, около 3 200 судов, включая 800 танкеров и грузовых судов, застряли к западу от пролива в Персидском заливе, по данным компании Windward, занимающейся морской разведкой.

Иран пропускает небольшое количество судов, при условии, что они платят пошлину и принадлежат к невраждебным странам. Продолжающееся влияние Ирана на ситуацию в проливе не только привело к росту цен на бензин и дизтопливо для американцев, но и начинает сказываться на стоимости матрасов, удобрений, алюминия, пластмасс, а также фруктов и овощей.

Независимо от исхода переговоров о прекращении огня между США и Ираном, страны, зависимые от Ормузского пролива, уже разрабатывают планы по снижению уязвимости в случае его дальнейшего блокирования.

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