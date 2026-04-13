Появилась реакция Трампа на поражение Орбана

Появилась реакция Трампа на поражение Орбана86
- 13.04.2026, 16:19
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Видеофакт.
Президент США Дональд Трамп демонстративно прервал пресс-подход и покинул журналистов после вопроса о поражении своего союзника, венгерского премьера Виктора Орбана, на парламентских выборах.
Видео инцидента опубликовал в соцсети X корреспондент польского радио RMF FM в Соединенных Штатах.
В ходе общения с прессой журналисты поинтересовались мнением Трампа о результатах голосования в Венгрии. Учитывая, что американский лидер ранее активно выражал поддержку Орбану, вопрос о его сокрушительном проигрыше оказался крайне неудобным.
Трамп не стал комментировать ситуацию: он лишь коротко поблагодарил собравшихся, резко развернулся и направился к своему самолету.
Donald Trump odchodzi, gdy reporterzy pytają go o Viktora Orbana i wybory na Węgrzech. Wcześniej mówił o papieżu, NATO, Iranie. Wyborów na Węgrzech nie chciał skomentować. Trump wspierał w kampanii Orbana. Na Węgry wysłał nawet wiceprezydenta USA. @RMF24pl , @Radio_RMF24 pic.twitter.com/sAqp7FvlmL— Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) April 13, 2026