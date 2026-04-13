закрыть
19 июля 2026, воскресенье, 12:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появилась реакция Трампа на поражение Орбана

86
  • 13.04.2026, 16:19
  • 62,592
Появилась реакция Трампа на поражение Орбана
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Видеофакт.

Президент США Дональд Трамп демонстративно прервал пресс-подход и покинул журналистов после вопроса о поражении своего союзника, венгерского премьера Виктора Орбана, на парламентских выборах.

Видео инцидента опубликовал в соцсети X корреспондент польского радио RMF FM в Соединенных Штатах.

В ходе общения с прессой журналисты поинтересовались мнением Трампа о результатах голосования в Венгрии. Учитывая, что американский лидер ранее активно выражал поддержку Орбану, вопрос о его сокрушительном проигрыше оказался крайне неудобным.

Трамп не стал комментировать ситуацию: он лишь коротко поблагодарил собравшихся, резко развернулся и направился к своему самолету.

Написать комментарий 86

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин