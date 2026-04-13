Мадьяр: Сийярто срочно уничтожает документы по санкциям против РФ

Мадьяр: Сийярто срочно уничтожает документы по санкциям против РФ8
- 13.04.2026, 16:27
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По его словам, шредеры в ведомствах работают на полную мощность.
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что пока действующий глава МИД Венгрии Петер Сийярто никуда не исчез, а сейчас находится в Будапеште и занят уничтожением важных документов по санкциям против РФ.
Об этом он сказал на пресс-конференции для международных медиа, сообщает «Европейская правда».
Мадьяр во время выступления вспомнил, что отсутствие Сийярто рядом с Виктор Орбан породило спекуляции о том, что он покинул страну. Но, по словам победителя выборов, Петер Сийярто находится в Министерстве иностранных дел, куда он прибыл в 10 часов утра вместе со своей коллегой Эстер Дьярмати, с которой с тех пор «уничтожает документы о санкциях».
«Мы знаем, что его люди уничтожают документы так же, как в старые коммунистические времена. Шредеры работают на полную не только в министерствах, но и в других институтах. Но это им не поможет», – заявил Мадьяр.
«Мы не знаем многого, есть много международных договоров и тайных правительственных решений, о которых мы ничего не знаем», – продолжил он.
По словам Мадяра, Виктор Орбан взял кредиты на неизвестных условиях, о которых партия-победительница выборов также ничего не знает. Поэтому ее главной задачей будет получить все документы.