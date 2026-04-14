В Мелитополе и Крыму прогремели взрывы и вспыхнули пожары

В Мелитополе и Крыму прогремели взрывы и вспыхнули пожары2
- 14.04.2026, 10:37
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Стали известны первые подробности.
В ночь на 14 марта во временно оккупированном Крыму и в Мелитополе на ВОТ Запорожской области прогремела серия взрывов.
После ударов вспыхнули пожары и начались перебои в электроснабжении. Об этом сообщают OSINT-каналы, кадры возгорания доступны для просмотра в ТГ-канале «Украина 365».
По сообщениям местных пабликов, взрывы раздавались в Симферополе, Феодосии и Керчи. Наиболее интенсивные удары пришлись на район Таврической ТЭС, где зафиксировали как минимум два мощных взрыва.
В районе аэродрома «Гвардейское» слышалась стрельба и взрывы, по предварительным данным, могла быть атакована военная инфраструктура. В Мелитополе после атаки загорелась электроподстанция, что привело к частичному блэкауту.
В Сети опубликованы кадры густого дыма и пламени, охватившего энергообъект. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Мелитополь находится под российской оккупацией с марта 2022 года и играет ключевую роль для армии РФ как транспортный и логистический узлы на Юге Украины.