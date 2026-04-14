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В Литве выловили два плота с контрабандными сигаретами из Беларуси

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  • 14.04.2026, 11:34
  • 1,730
В Литве выловили два плота с контрабандными сигаретами из Беларуси
Фото: vsat.lrv.lt

В плотах были установлены GPS-трекеры.

Служба охраны государственной границы при МВД Литвы сообщила о двух случаях обнаружения контрабандных сигарет в реках, проходящих вдоль границы с Беларусью. Инциденты произошли 8 апреля и в ночь на 9 апреля.

В первом случае в реке Нярис (Вилия) возле деревни Моляй (Швенчёнский район) пограничники обнаружили самодельный плот с закреплённым грузом — 480 пачками сигарет Minsk Capital QS с белорусскими акцизами. К конструкции был прикреплён GPS-трекер с предоплаченной SIM-картой.

Во втором эпизоде сотрудники Друскининкайской заставы Варенского погранотряда с помощью видеонаблюдения заметили на Немане металлический плот. После его извлечения выяснилось, что к нему прикреплены четыре свёртка с более чем 2,7 тыс. пачек сигарет NZ Gold и Fest, также с белорусскими акцизными марками. Устройство было оснащено GPS-передатчиком с SIM-картой. Общая стоимость изъятой продукции с учётом налогов в Литве оценивается в 14 720 евро.

По обоим фактам начаты досудебные расследования.

Фото: vsat.lrv.lt
Фото: vsat.lrv.lt
Фото: vsat.lrv.lt
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