В Литве выловили два плота с контрабандными сигаретами из Беларуси

В Литве выловили два плота с контрабандными сигаретами из Беларуси2
- 14.04.2026, 11:34
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В плотах были установлены GPS-трекеры.
Служба охраны государственной границы при МВД Литвы сообщила о двух случаях обнаружения контрабандных сигарет в реках, проходящих вдоль границы с Беларусью. Инциденты произошли 8 апреля и в ночь на 9 апреля.
В первом случае в реке Нярис (Вилия) возле деревни Моляй (Швенчёнский район) пограничники обнаружили самодельный плот с закреплённым грузом — 480 пачками сигарет Minsk Capital QS с белорусскими акцизами. К конструкции был прикреплён GPS-трекер с предоплаченной SIM-картой.
Во втором эпизоде сотрудники Друскининкайской заставы Варенского погранотряда с помощью видеонаблюдения заметили на Немане металлический плот. После его извлечения выяснилось, что к нему прикреплены четыре свёртка с более чем 2,7 тыс. пачек сигарет NZ Gold и Fest, также с белорусскими акцизными марками. Устройство было оснащено GPS-передатчиком с SIM-картой. Общая стоимость изъятой продукции с учётом налогов в Литве оценивается в 14 720 евро.
По обоим фактам начаты досудебные расследования.