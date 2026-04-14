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В Украине представили новую ракету-дрон, которая может долететь до Москвы

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  • 14.04.2026, 21:22
  • 18,612
В Украине представили новую ракету-дрон, которая может долететь до Москвы

Новое мощное оружие ВСУ.

В Министерстве иностранных дел Украины открыли обновленную экспозицию оборонных решений, посвященную Дню работника оборонно-промышленного комплекса. Новинки отечественного ОПК показали иностранным дипломатам.

На ней представили ряд инновационных украинских разработок, в том числе противокорабельную крылатую ракету «Нептун» и крылатую ракету-дрон Areion, сообщает ресурс «Новини.LIVE».

Проект создан на базе проекта «Паляниця». Он поставляется в контейнере для запуска из установки комплекса «Нептун», однако ее можно перевозить и запускать с прицепа или полуприцепа, как и в случае с «Паляницей».

Areion — относительно недорогая, массовая система для поражения целей на расстоянии, с использованием подхода, близкого к крылатым ракетам, но с определенными элементами беспилотных платформ. Ее боевая часть — 120 кг, а дальность полета — до 600 км.

«Уже есть информация, что они стали, так сказать, в серийную разработку. Потому в ближайшее время, кроме серийных «Нептунов», которые у нас неплохо себя показали, будет работать эта ракета. Она достанет до Энгельса, Саратова, до Москвы, кстати, что самое интересное. Потому ждем уже презентации в серийном исполнении», — рассказал сайту Charter97.org полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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