В Украине представили новую ракету-дрон, которая может долететь до Москвы 20 14.04.2026, 21:22

18,612

Новое мощное оружие ВСУ.

В Министерстве иностранных дел Украины открыли обновленную экспозицию оборонных решений, посвященную Дню работника оборонно-промышленного комплекса. Новинки отечественного ОПК показали иностранным дипломатам.

На ней представили ряд инновационных украинских разработок, в том числе противокорабельную крылатую ракету «Нептун» и крылатую ракету-дрон Areion, сообщает ресурс «Новини.LIVE».

Проект создан на базе проекта «Паляниця». Он поставляется в контейнере для запуска из установки комплекса «Нептун», однако ее можно перевозить и запускать с прицепа или полуприцепа, как и в случае с «Паляницей».

Areion — относительно недорогая, массовая система для поражения целей на расстоянии, с использованием подхода, близкого к крылатым ракетам, но с определенными элементами беспилотных платформ. Ее боевая часть — 120 кг, а дальность полета — до 600 км.

«Уже есть информация, что они стали, так сказать, в серийную разработку. Потому в ближайшее время, кроме серийных «Нептунов», которые у нас неплохо себя показали, будет работать эта ракета. Она достанет до Энгельса, Саратова, до Москвы, кстати, что самое интересное. Потому ждем уже презентации в серийном исполнении», — рассказал сайту Charter97.org полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com