РФ сбросила шесть бомб на одно из крупнейших водохранилищ Харьковской области 10 14.04.2026, 18:45

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Скриншот: 16-й армійський корпус / 16 Army Corps / Facebook

Видео.

4 апреля войска РФ направили шесть управляемых авиационных бомб на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона, отрывок которого чиновник опубликовал в Telegram.

Синегубов напомнил, что это одно из крупнейших водохранилищ области и критически важный объект.

По данным пресс-службы 16-го армейского корпуса ВСУ, четыре авиабомба попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две – в воду.

Военные подчеркнули, что выбор времени для атаки был особенно циничным, ведь удар произошел во время весеннего половодья, когда в водохранилище накоплен максимальный объем воды. В случае разрушения дамбы это могло бы вызвать масштабное затопление населенных пунктов ниже по течению и серьезные экологические последствия.

Тем не менее, дамба не получила повреждений, отметили в корпусе.

«Не добившись успеха физически, противник перешел к информационно-психологической атаке. На подконтрольных РФ «псевдохарьковских» пабликах начали распространять фейки о повреждении дамбы и якобы аварийном сбросе воды», – говорится в сообщении.

По информации корпуса, сброс воды происходит в штатном контролируемом режиме, а ситуация на объекте – под постоянным мониторингом. Украинские военные заверили, что заранее подготовили планы быстрого реагирования на любые чрезвычайные ситуации.

Пресс-служба 16-го корпуса опубликовала видео, как отмечается, взятое из информационных ресурсов агрессора.

Печенежское водохранилище имеет площадь 86,2 км², простирается на 65 км в длину и до 3 км в ширину. Глубина водоема колеблется от 4,4 м до 20 м, а площадь водосборного бассейна составляет 8400 км². Его создали для обеспечения пресной водой Харькова. Дамба еще в прошлом году регулярно была объектом атак РФ. Оккупанты пытались ударить по ней дронами, авиабомбами и ракетами разных типов.

В то же время, как тогда сообщал 16-й армейский корпус, вероятное уничтожение Печенежской дамбы не будет иметь критического влияния на фронт.

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