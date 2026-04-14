Шесть судов развернулись в рамках блокады Ормузского пролива 1 14.04.2026, 22:13

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Иллюстрация: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Об этом сообщили американские военные.

Американские военные заявили, что ни один корабль не смог пройти сквозь блокаду США портов и прибрежных зон Ирана, а шесть торговых судов выполнили приказ вернуться назад.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Американские военные заявили, что блокада, которая началась в понедельник, будет распространяться только на суда, следующие в Иран или из него, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

«В течение первых 24 часов ни один корабль не преодолел блокаду Соединенных Штатов, а шесть торговых судов выполнили указание американских войск развернуться, чтобы снова войти в иранский порт в Оманском заливе», — говорится в сообщении Центрального командования ВС США.

Там также отметили, что к обеспечению блокады привлекли более 10 тыс. военнослужащих, более десятка военных кораблей и десятки самолетов.

«Блокада применяется беспристрастно против судов всех стран, которые входят в иранские порты и прибрежные районы или выходят из них», — добавило Центральное командование.

Американский чиновник рассказал Reuters, что усилия по обеспечению блокады в Ормузском проливе не лягут на Береговую охрану США, по крайней мере пока.

По его словам, частично это объясняется тем, что шесть судов Береговой охраны, которые находились на Ближнем Востоке, были отправлены в Азию в начале войны.

Вопреки заявлениям американских военных о том, что ни один корабль не смог пройти сквозь блокаду, агентство Bloomberg сообщало, что один танкер, который находится под санкциями США и связан с Китаем, все же вышел из Ормузского пролива в Оманский залив.

Однако пока непонятно, заходил ли он в иранские порты перед транзитом и имеет ли на борту груз.

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