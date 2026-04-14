Amazon представила авиационную антенну спутникового интернета Leo

Amazon представила авиационную антенну спутникового интернета Leo3
- 14.04.2026, 23:32
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Она обеспечивает доступ к альтернативе Starlink как для экипажа, так и для пассажиров.
Компания Amazon анонсировала новую авиационную антенну Leo, которая обеспечивает подключение к спутниковому интернету со скоростью до 1 Гбит/с на загрузку и до 400 Мбит/с на отдачу. Решение ориентировано на использование в коммерческой авиации и способно обеспечить связью все бортовые системы самолета.
Главной особенностью новинки является единый универсальный терминал, который обслуживает как развлекательные системы пассажиров, так и рабочие потребности экипажа, что позволяет отказаться от установки нескольких отдельных модулей и упрощает интеграцию в самолёт.
Антенна выполнена в виде компактной панели без движущихся частей, что повышает надежность и уменьшает потребность в обслуживании. Она устанавливается на фюзеляже и подключается к внутренним системам через стандартные авиационные интерфейсы. По данным Amazon, монтаж может занимать около одного дня.
Размеры устройства составляют примерно 147×76×6,6 см, что позволяет минимизировать аэродинамическое сопротивление и влияние на расход топлива. Внутри размещены модем и коммуникационные модули, необходимые для стабильной работы системы.
Антенна работает в связке с низкоорбитальным спутниковым созвездием Amazon Leo. Во время полёта самолёт автоматически подключается к спутникам и переключается между ними, поддерживая стабильное соединение. Передача данных осуществляется через глобальную сеть наземных станций, количество которых должно превысить 300.
В отдалённых регионах система использует межспутниковые лазерные каналы связи, что позволяет передавать данные даже без прямого подключения к наземной инфраструктуре.