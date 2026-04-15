закрыть
21 июля 2026, вторник, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились подробности первого в мире штурма роботами

2
  • 15.04.2026, 11:22
  • 7,038
Появились подробности первого в мире штурма роботами

Его провела 3 ОШБр ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в День работников оборонно-промышленного комплекса Украины 13 апреля рассказал о первом в истории войны штурме позиции оккупантов исключительно беспилотными платформами. Речь идет об уникальной операции Третьей отдельной штурмовой бригады летом 2025 года, сообщил Третий армейский корпус ВСУ в среду, 15 апреля, пишет New Voice.

Операцию осуществило подразделение ударных наземных роботизированных комплексов NC13 на участке, где пехотные группы дважды терпели неудачу. Четыре НРК-камикадзе Тарган с 30 кг взрывчатки каждый осуществили первый в мире роботизированный штурм российских позиций со взятием пленных дистанционно — без участия пехоты.

В Третьем корпусе рассказали, что первый комплекс взорвал вход в блиндаж, где находились российские оккупанты. Второй НРК подъехал к блиндажу и заблокировал вход.

Оккупанты, которые уцелели, на картоне написали, что сдаются, показав это дрону и камере НРК.

БпЛА вывели двух пленных к украинским позициям, а через 20 минут пехота Сил обороны заняла российские позиции без единого выстрела и потерь среди личного состава, рассказали в Третьем корпусе.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев