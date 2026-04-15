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Из Ирана эвакуировали белорусов, работавших на АЭС «Бушер»

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  • 15.04.2026, 11:49
  • 2,660
Из Ирана эвакуировали белорусов, работавших на АЭС «Бушер»

Иранские власти сообщали об ударах по станции.

Россия завершила эвакуацию сотрудников АЭС «Бушер» из Ирана. Как сообщили в генконсульстве РФ в Исфахане, операция по срочному вывозу специалистов длилась несколько дней и завершилась утром 15 апреля.

Среди эвакуированных оказались 81 гражданин Беларуси, а также специалисты из других стран: 27 граждан Таджикистана, 4 — Армении, 3 — Узбекистана, по одному — из Казахстана и Украины.

4 апреля власти Ирана и государственные СМИ сообщили о попадании снаряда в ограждение АЭС «Бушер». По их данным, в результате инцидента погиб сотрудник службы безопасности — гражданин страны. Также сообщалось, что осколки и взрывная волна повредили одно из зданий на территории станции, однако ключевые объекты АЭС не пострадали, передавало агентство IRNA.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что были уведомлены иранской стороной о произошедшем. При этом, по информации агентства, повышения уровня радиации после предполагаемой атаки зафиксировано не было.

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