ISW: Войска РФ «сточились» о бастион обороны Украины 3 15.04.2026, 13:15

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Четыре города Донбасса, которые Кремль так хочет, но не сможет захватить в 2026 году.

Пояс городов-крепостей Донбасса, включающий Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск, является наиболее желанной целью России, которую она требует сдать без боя. Однако именно эта линия является основой обороны Украины на востоке, и захватить всю Донецкую область военным путем в 2026 году Россия фактически не может, констатирует Институт изучения войны.

Такие выводы специалисты ISW озвучивают в своем специальном аналитическом отчете о важности пояса крепостей Донбасса для обороны Украины и о рисках его захвата россиянами. Отчет был опубликован 14 марта (в ночь на 15 марта по минскому времени).

Аналитики подчеркивают, что 19% территории Донецкой области, которые сейчас контролирует Украина, остаются основой ее обороны на востоке и являются для этого критически важными.

ISW напоминает, что под термином «пояс крепостей» Донбасса подразумевает скопление четырех крупных городов Донецкой области (Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск) и населенных пунктов — спутников, простирающихся с севера на юг вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск. Этот пояс имеет длину 50 км, до полномасштабного вторжения его совокупное население составляло более 380 000 человек. «Украина потратила последние 11 лет, вкладывая время, деньги и усилия в укрепление пояса крепостей и создание значительной оборонительной инфраструктуры в этих городах и вокруг них», — подчеркивает Институт изучения войны.

Специалисты добавляют, что с военной точки зрения этот «пояс крепостей» является оптимальным для обороны почти по всем необходимым топографическим и географическим характеристикам, от преимуществ городской застройки для защитников до особенностей природного рельефа местности.

Как показал опыт предыдущих лет полномасштабного вторжения, для россиян попытки захватить городскую застройку являются наиболее затратными и медленными. «Высокие потери, которые Россия понесла в битве за Бахмут или в кампании за захват Покровска, побледнеют по сравнению с теми, которые ей придется понести, чтобы захватить города-крепости — если вообще предполагать, что российские силы достигнут успеха», — констатирует ISW. Там напоминают, что территория городской застройки четырех крупнейших неоккупированных городов Донбасса более чем в четыре раза превышает площадь Бахмута и более чем в семь раз — площадь Покровска.

Природные водные преграды также имеют весомую роль в этой линии обороны, ведь северный фланг пояса крепостей защищен реками Северский Донец и Оскол. В частности изгиб Северского Донца оставляет оккупантам только лобовой вариант атаки с востока на оборонительные фортификации этого участка.

Рельеф местности тоже способствует Силам обороны Украины на этих участках фронта. В ISW напоминают, что восточная часть Украины в целом в основном равнинная, однако пояс городов-крепостей расположен на местности с более крутыми склонами, что обеспечивает украинским защитникам возможность полагаться на тактические высоты, которые способствуют обороне. Это также сверхважно в условиях современной беспилотной войны, поскольку радиоуправляемые беспилотники полагаются на коммуникационное оборудование, размещенное на возвышенностях, для максимизации сигнала.

Украинские полевые укрепления на этих участках, построенные в течение последних 11 лет, являются удобной для обороны многокилометровой и разветвленной сетью боевых позиций, противотранспортных рвов, рядов «зубов дракона», колючей проволоки и минных полей, которые усиливают вышеупомянутые природные преимущества местности.

Зато местность дальше на запад — территория, которая стала бы новой линией фронта, если бы Украина потеряла пояс крепостей Донбасса — значительно хуже подходит для выстраивания линии обороны. Во-первых, такая потеря требовала бы от Украины обустраивать новые укрепления на юге Харьковской и на востоке Днепропетровской области, однако физические характеристики этой местности и специфика ее заселения плохо подходят для обороны. Вот ряд причин, которые озвучивают аналитики ISW:

Местность западнее пояса крепостей, в частности на юге Харьковщины, является малонаселенной. Здесь меньше населенных пунктов, способных служить опорой для закрепления украинской оборонительной линии, и меньше дорог для поддержки украинской логистики. Большинство населенных пунктов в этом районе — это небольшие сельскохозяйственные хутора и села. В пределах 100 километров от пояса крепостей есть только 18 городов среднего размера, контролируемых Украиной. Самый большой из них — Лозовая к югу от Харькова (население до войны 53 000 человек), но она расположена на расстоянии более 80 км от крепостей Донбасса, к тому же изолированно и далеко от других городов, с которыми могла бы образовать линию обороны.

Плотность населения и расположение городов в районах на запад создает географически уязвимый промежуток, который российским войскам было бы легче использовать, если бы Россия контролировала пояс крепостей Донецкой области. В частности, наиболее уязвимым является «коридор» между Лозовой и лесом возле Изюма, предполагают аналитики ISW.

Эта местность также имеет значительно меньше водных преград, которые могли бы помочь Силам обороны Украины. Поэтому россияне получили бы большую свободу передвижения и оказались бы на западном берегу реки Северский Донец и нескольких ее притоков, что было бы оптимальным для продолжения продвижения оккупантов на запад.

К западу от пояса крепостей территория Украины в основном пологая и ведет к Приднепровской низменности — равнинной открытой степи и пойм, идеальных для быстрого перемещения больших сил. Если бы российские войска захватили всю Донецкую область, то Украине пришлось бы обороняться с этой низменности, что обеспечило бы преимущество россиянам в высотах.

Таким образом, пояс крепостей Донбасса предоставляет Украине уникальное сочетание факторов, способствующих обороне, резюмируют аналитики ISW. Если бы Россия получила контроль над этим участком, то оккупационная армия заняла бы выгодные позиции для проведения дальнейших наступательных действий на уязвимую местность, что значительно способствовало бы армии РФ и ее превосходству над защитниками. Именно по этим причинам переговорная стратегия Кремля направлена на то, чтобы Украина сдала без боя критически важную территорию пояса городов-крепостей Донбасса, отмечает Институт изучения войны.

В то же время, исходя из текущих реалий на поле боя, ISW прогнозирует, что военным путем Россия вряд ли захватит пояс крепостей в ближайшее время. Хотя ситуация на фронте сложная, она не является критической для Украины, а ее оборонительные линии продолжают держаться, их крах становится все менее вероятным, считают специалисты. Поэтому лучшие перспективы российских войск на 2026 год — это продолжение незначительных ползучих завоеваний, Россия не захватит остальную часть Донецкой области в этом году, убеждены аналитики ISW. Даже если предположить, что обстоятельства будут способствовать России, это может произойти разве что в конце 2027 или в начале 2028 года, если международные партнеры Украины будут продолжать поддерживать Украину. Но даже этот прогноз — если предположить благоприятные для России условия — не является окончательным, подчеркивает Институт изучения войны. Там напоминают, что в феврале Украина впервые с 2023 года освободила больше территории, чем захватила Россия. Если эта тенденция будет продолжаться и усиливаться, то способность России захватить пояс крепостей Донбасса вообще может оказаться под сомнением. В 2025 году российские войска захватывали в среднем 15 кв. км в день, тогда как в течение первых трех месяцев 2026 года продвигались в среднем лишь на 5,5 кв. км (год назад в тот же период — на 11,06 кв. км в сутки).

Поэтому сдача без боя пояса крепостей Донбасса была бы стратегической ошибкой и подорвала бы цель достижения прочного и длительного мира в Украине, отмечают в ISW. Там резюмируют, что оккупация этого участка фронта россиянами не является неотвратимым фактором, ведь пока неясно, сможет ли экономика, ОПК и система набора в ряды армии в РФ выдержать еще несколько лет дополнительных кампаний, необходимых для захвата пояса крепостей. Зато для Украины он должен и в дальнейшем служить краеугольным камнем будущей обороны и геометрии поля боя, резюмируют аналитики.ой группы по вопросам обороны Украины на этой неделе.

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