Американский генерал: Российские военные в Беларуси станут законной целью

Американский генерал: Российские военные в Беларуси станут законной целью3
- 15.04.2026, 14:29
- 4,584
НАТО должно рассматривать такой сценарий.
Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org рассказал, как НАТО будет реагировать на угрозы с территории Беларуси:
— Я не стал бы предполагать, что российские силы на территории Беларуси не будут немедленно поражены, если бы удар выглядел неизбежным или действительно произошел. Разумеется, любые российские силы на территории Беларуси — включая используемую ими инфраструктуру — будут законными целями.
Я вполне допускаю, что альянс или даже отдельные государства были бы готовы к этому. Нельзя защищать свою территорию, просто стоя на границе в ожидании, пока все соберутся. Желательно поразить штабы, логистику и т.д. Так что это не столько ответный удар — это просто часть обороны: поражение любых целей, способствующих российскому наступлению. Я вполне этого ожидаю.