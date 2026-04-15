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Американский генерал: Российские военные в Беларуси станут законной целью

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  • 15.04.2026, 14:29
  • 4,584
Американский генерал: Российские военные в Беларуси станут законной целью
Бен Ходжес

НАТО должно рассматривать такой сценарий.

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org рассказал, как НАТО будет реагировать на угрозы с территории Беларуси:

— Я не стал бы предполагать, что российские силы на территории Беларуси не будут немедленно поражены, если бы удар выглядел неизбежным или действительно произошел. Разумеется, любые российские силы на территории Беларуси — включая используемую ими инфраструктуру — будут законными целями.

Я вполне допускаю, что альянс или даже отдельные государства были бы готовы к этому. Нельзя защищать свою территорию, просто стоя на границе в ожидании, пока все соберутся. Желательно поразить штабы, логистику и т.д. Так что это не столько ответный удар — это просто часть обороны: поражение любых целей, способствующих российскому наступлению. Я вполне этого ожидаю.

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