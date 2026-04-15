Россияне стали больше пить водки из-за затягивания поясов 9 15.04.2026, 15:18

3,242

Появились новые данные.

Россияне начали переходить на водку на фоне резкого подорожания пива, вина и другого крепкого алкоголя. В марте продажи алкогольного напитка выросли на 4,95% год к году — до 5,83 млн декалитров (дал), а за весь первый квартал они увеличились на 2% — до 17,39 млн дал. Для сравнения: совокупные продажи всех видов алкоголя в России без учета пива, сидра, пуаре и медовухи в январе—марте выросли на 0,2% год к году — до 47,97 млн дал. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК), которые приводит «Коммерсант».

В то же время объем реализации тихого вина в январе—марте 2026 года потерял 3% и составил 12,59 млн дал, а слабоалкогольная продукция просела на 58,3% — до 204,9 тыс. дал. В ситуации снижения покупательной способности потребители отказываются от слабого алкоголя и делают ставку на градус, а не на объем, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский добавил, что спрос на водку растет также из-за подорожания виски, бренди и коньяка.

С января этого года акциз на алкоголь крепче 18% вырос на 11,4% — до 824 руб. за 1 литр спирта. Минимальная розничная цена на водку была повышена на 17,1% — до 409 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. Однако другие крепкие напитки подорожали сильнее: минимальная цена на бренди выросла на 28% — до 605 руб., а на коньяк и виски сроком выдержки не менее трех лет — до 755 руб. за 0,5 литра. Из-за этого бутылка российского виски стала стоить 800–1000 руб., тогда как тот же объем водки обойдется в 450–500 руб., говорит Московский. В результате, по его словам, водка стала «банально самым дешевым крепким напитком».

Россияне перешли в режим экономии еще в прошлом году из-за резкого замедления экономики и стали урезать расходы на продукты питания, лекарства, а также одежду и обувь. Согласно опросу ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн», большинство россиян (82%) испытывают тревогу по поводу экономической ситуации в стране и ожидают, что в ближайший год цены на продукты питания и ЖКХ будут расти быстрее, чем их доходы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com