Путин обвинил высокопоставленных чиновников в экономических провалах 7 15.04.2026, 17:18

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Рост цен на нефть не помог.

Путин раскритиковал экономический блок правительства на фоне замедления роста и сокращения экономики в начале года. По его словам, показатели не соответствуют даже собственным прогнозам властей, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным, в первые два месяца года экономика России сократилась на 1,8%. В 2025 году рост уже замедлился примерно до 1% после 4,9% годом ранее. Среди причин — жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и западные санкции, ограничивающие нефтяные доходы.

Выступая на совещании с ключевыми экономическими чиновниками, включая главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, министра финансов Антона Силуанова и помощника президента Максима Орешкина, Путин заявил, что объяснения спада календарными факторами недостаточны.

Путин потребовал детальных докладов о состоянии экономики и причинах ухудшения макроэкономических показателей. Он также поручил подготовить дополнительные меры для стимулирования роста, поддержки бизнеса и перераспределения квалифицированной рабочей силы в более перспективные отрасли.

Несмотря на рост цен на нефть в марте на фоне кризиса на Ближнем Востоке, экономические перспективы остаются сдержанными. Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП России в 2026 году до 1,1%, однако правительство ожидает рост на уровне 1,3% в текущем году, не исключая пересмотра оценки в сторону снижения.

Путин также отметил, что власти готовят меры по снижению зависимости бюджета от колебаний мировых цен на сырье, однако подробности пока не раскрываются.

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